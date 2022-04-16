በምስራቅ አፍሪካ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር ሀገራት በትብብር መስራት አለባቸው

ሚያዚያ 8/2014/ኢዜአ/ በምስራቅ አፍሪካ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር የቀጠናው ሀገራት በትብብር መስራት እንዳለባቸው የመከላከያ የመረጃ ዋና መምሪያ ሀላፊ ሌተናል ጀነራል ብርሀኑ በቀለ ገለጹ።
የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የመከላከያ መረጃ ደህንነት ፎረም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው።
በፎረሙ ላይ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ታንዛኒያና ዩጋንዳ እየተሳተፉ ነው።
የቀጠናውን ሰላምና መረጋጋት በዘላቂነት ማስፈን ላይ ያተኮረው ፎረሙ በቀጠናው ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመዳሰስ የመፍትሔ አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሏል።
የመከላከያ የመረጃ ዋና መምሪያ ሀላፊው ሌተናል ጀነራል ብርሀኑ በቀለ እንዳሉት፤ ቀጠናው በአልሸባብ፣ በአይ.ኤስ.አይ.ኤስና በሌሎች አለም አቀፍ ሽብርተኞች እየተፈተነ ነው።
በኬንያ ዌስት ጌት የገበያ ማዕከል፣ በሶማሊያ በእግር ኳስ ጨዋታ ላይ የደረሰውን የሽብር ጥቃት በምሳሌነት ጠቅሰዋል።
በኢትዮጵያም አሸባሪዎቹ ሕወሃትና ኦነግ ሸኔ የሰላማዊ ዜጎችን ሕይወት እያናጉ መሆኑን ገልጸዋል።
”በመሆኑም ሽብርተኝነት ቅድሚያ የሚያጠቃው ንጹሀን ዜጎችን መሆኑን አውቀን በጋራ ልንቆም ይገባል” ብለዋል።
የፎረሙ ዓላማም በቀጠናው ሀገሮች መካከል ትብብር በማድረግ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር ነው ብለዋል።