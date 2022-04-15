ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በሲያደብር ወረዳ በበጋ መስኖ የለማ የስንዴ ሰብልን ጎበኙ

በአማራ ክልል የስንዴ ምርታማነትን ለማሳደግ የሚደረገውን ከፍተኛ ጥረትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አድንቀዋል
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሜን ሸዋ ዞን ሲያደብርና ዋዩ ወረዳዓባያ ቀበሌ በኩታገጠም የለማ የሰንዴ ማሳን ጎበኝተዋል።
“በመላው ክልል ከ41 ሺህ ሔክታር በላይ ሲያለሙ በሰሜን ሸዋ ዞን ብቻ ከ2,800 ሄክታር በላይ ምርታማነት አበረታች ነው” ብለዋል። በክላስተር የግብርና አካሄዳችን በአንድነት ለምግብ ዋስትና እና ለሀገር ልማት ምን እንደምናሳካ ማሳያ ነውም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በማኅበራዊ ትሥሥር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ።
በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሲያደብር ዋዩ ወረዳ አርሶ አደሮች ጋር በማዳበሪያ አቅርቦትና ሌሎች የመሰረተ ልማት ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከስፍራው ዘግቧል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ፣ በዞኑ ሲያደብር ወረዳ አባያ ቀበሌ በበጋ መስኖ የለማውን ሰንዴ ሰብል ተዘዋውረው ከጎበኙ በኋላ በዞኑ እየተካሄደ ስላለው የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት እንቅስቃሴ በዞኑ የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ኤልያስ አበበ ገለጻ ተደርጎላቸዋል።
በመስክ ጉብኝቱ የተሳተፉ የሲያደብርና ዋዩ ወረዳ አርሶ አደሮችም የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት እጥረትና ሌሎች የመሰረተ ልማት ችግሮች እንዲፈቱላቸው በተወካያቸው በኩል ጥያቄ አቅርበዋል።
የአርሶ አደሮቹ ተወካይ የአካበቢውን የተፈጥሮ ውሃ በመጠቀም አርሶ አደሩ የተሻለ የመስኖ ልማት እያከናወነ ይገኛል ብለዋል።
በዚህም የተሻለ ምርት እንደሚጠበቅ ጠቅሰው፤ ለመኽር እርሻው የአፈር ማዳባሪያ አቅርቦት እጥረትና የዋጋ መጨመር ስጋት እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል።
እንዲሁም በአካባቢው የመንገድ መሰረተ ልማት ያልተዘረጋ በመሆኑ የሰብል ምርታቸውን በቀላሉ ለማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ መቸገራቸውንም አስረድተዋል።
በመሆኑም መንግሥት ከማዳበሪያ አቅርቦት ጋር የተከሰተው ችግር ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ አፋጣኝ እልባት እንዲሰጣቸውና የመሰረተ ልማት አቅርቦት እጥረትንም እንዲፈታላቸው አመልክተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ በሰጡት ምላሽ የአርሶ አደሩን ጥያቄ ለመመለስና የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት እጥረት በምርታማነት ላይ ተፅኖ እንዳያሳድር እየተሰራ ነው ብለዋል።
በዘንድሮው የመኽር ዘመን የምርታማነት መቀነስ እንዳያጋጥም መንግሥት ቁርጠኛ አቋም ይዞ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ መድቦ የአፈር ማዳበሪያ ለማስገባት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ማዳበሪያውን በተቻለ መጠን ችግሮችን በመቋቋም ወደ ሀገር ቤት እንዲገባ እየተደረገ መሆኑን ዶክተር ዐቢይ ጠቅሰው፤ በፍትሃዊነት ለሁሉም አካባቢ እንዲሰራጭ እየተደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል።
የሀገር ሽማግሌዎች የአካባቢያቸውን ሰላም ለማረጋገጥና ልማትን ለማፋጠን በአንዳንድ ወገኖች ለሚሰራጩ የሀሰተኛ ወሬዎች ጆሮ ሳይሰጡ ወጣቶች እኩል የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መምከር ይገባል ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ በአካበቢው በችግር የተነሳው የመሰረተ ልማት ጥያቄም በሂዳት እንደሚፈታም ተናግረዋል።
በጉብኝቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድን ጨምሮ የአማራ ክልልና የፌደራል መንግሥት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም የአካበቢው አርሶ አደሮች መሳተፋቸውን ኢዜአ ከስፍራው ዘግቧል።
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