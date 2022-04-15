ወባን ለማጥፋት ውጤታማ የሆኑ የምርመራ ዘዴዎችን ተግባራዊ ማድረግ ይገባል

ሚያዝያ 07/2014/ ኢዜአ/ በኢትዮጵያ ወባን ለማጥፋት ውጤታማ የሆኑ የምርመራ ዘዴዎችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ የአርማወር ሀንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት ገለፀ፡፡
በኢትዮጵያ የወባ በሽታን ለማጥፋት የዘረመል ምርመራ ለመጀመር በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ውይይት ተካሒዷል።
በውይይቱ ከጤና ተቋማት፣ከዘርፉ ተዋናዮችና ከተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተውጣጡ አካላት ተሳትፈዋል።
የኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ፤ተቋሙ ለረዥም ዓመት በሽታ አምጪ በሆኑ ተዋህስያን ላይ ምርምር እያደረገ ሲሆን ከዚህ ውስጥም ዋነኛው የወባ በሽታ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ የወባ በሽታን ለማጥፋት የተለያዩ ሀገራት ጥረት እያደረጉ ሲሆን ኢትዮጵያም ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራች መሆኑን አመልክተዋል።
በመሆኑም በቀጣይ ከኢትዮጵያ የወባ በሽታን ለማጥፋት ውጤታማ የሆኑና ፈጣን ምላሽ የሚሰጡ የምርመራ ዘዴዎችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባም ነው ያነሱት።
የተቋሙ የወባ እና ትኩረት የሚሹ በሽታዎች ከፍተኛ ተመራማሪ ዶክተር ፍፁም ግርማ በበኩላቸው፤የወባ በሽታ ባለፉት ሁለት አስርተ-ዓመታት በዓለም አቀፍ ደረጃ የመቀነስ ሁኔታ አሳይቷል ብለዋል ፡፡
በአሁኑ ወቅት ኢንስቲትዩቱ ከጤና ሚኒስቴር፤ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ፤ከኢትዮጵያ ባዮ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጋራ በመሆን የወባ ዘረመል መረጃ የጥናት ትብብር ፕሮግራም ማዘጋጀቱን ተናግረዋል፡፡
ፕሮግራሙ የተለያዩ ሳይንሳዊ የሆኑ የምርምር ስራዎችን ለማካሄድ እንደሚረዳም ነው የገለጹት።፡፡
በጥቁር አንበሳ እስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ስፕሻሊስት እና የተላላፊ በሽታዎች ሐኪም ዶክተር እዮብ በየነ በበኩላቸው የወባ በሽታን ለመከላከል ተቋማት በጋራ መስራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል፡፡
ይሕም በጤናው ዘርፉ የላቀ ውጤት ለማስመዝገብ እንደሚረዳ በመጠቆም ፡፡