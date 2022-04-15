በክልሉ ህዝቡ ያነሳውን የስራ አጥነት ችግር ለመፍታት እየተሰራ ነው

ሀዋሳ ሚያዚያ 7/2014 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል በተካሄደው ሕዝባዊ ውይይት ከተነሱ ጥያቄዎች አንዱ የሆነውን የወጣቶች የስራ አጥነት ችግር የመመለስ ስራ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ ፡፡
በሲዳማ ክልል ከ2 ሺህ 500 ለሚበልጡ ስራ ፈላጊ የዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ወጣቶች ሃዋሳን ጨምሮ በአራት የተለያዩ ማዕከላት ለስራ ዝግጁነት የሚረዳ የግንዛቤ ማስጨበጫ የስልጠና መድረክ በሃዋሳ ተካሂዷል፡፡
የክልሉ ስራ እድል ፈጠራ ምክር ቤት ኮሚቴ አባልና የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ አቶ አሻግሬ ጀምበሬ እንደገለጹት የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ ከህዝቡ ጋር በተደረገው ውይይት የተነሱ ጥያቄዎችን ምላሽ ለመስጠት የተዘጋጀው የሶስት ወራት እቅድ አካል ነው ።
በመድረኩ የዩኒቨርሲቲ ምሩቃን በየአካባቢያቸው ያለውን አማራጭና በትምህርት ያካበቱትን ችሎታ ለይተው ወደ ስራ እንዲገቡ የሚያደርግ መሆኑን ጠቁመዋል።
በመንግስት ተቀጣሪ ሆኖ የመስራት አመለካከት በዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ውስጥ መኖሩን ጠቁመው “ምርታማነትን ለማሳደግና እንደ ሀገር የምንፈልግበት ለመድረስ በአካባቢያችን ያሉ አማራጮችን በመጠቀም በተለያዩ የስራ መስኮች በግል ማሰማራት ይገባል” ብለዋል።
ምሩቃን ወጣቶች ከዩኒቨርሲቲ ያገኙትን እውቀትና በስራ እድል ፈጠራ ላይ የሚሰጣቸውን ስልጠና በአግባቡ በመፈጸም ራሳቸውንና ሀገራቸውን መለወጥ እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
ከስልጠና በኋላ የወጣቶችን ፍላጎት በመለየት ወደስራ የማስገባት ስራ እንደሚሰራ ገልጸው፤ የክልሉ መንግስት ከቦታ ዝግጅት ጀምሮ የብድርና ሌሎች ድጋፎችን እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
የስራ አጡን ቁጥር ለመቀነስ በሃዋሳና ይርጋለም ኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚሰሩ የግል ባለሃብቶች ከ34 ሺ ለሚበልጡ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠራቸውን በማመላከት ነው።
የክልሉ የስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ቴዎድሮስ ገቢባ በበኩላቸው “ዛሬ ከ2 ሺህ 500 በላይ የዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ወጣቶች በሃዋሳ፣ ይርጋለም፣ በንሳና አለታወንዶ ማዕከላት ለስራ ዝግጁ የሚያደርጉ ስልጠናዎችን እየወሰዱ ነው።
በቅርብ ጊዜ የተደረገውን የህዝብ ውይይቱ ተከትሎ በሲዳማ ክልል ፕሬዝዳንት ከሚመራው የክልሉ ስራ እድል ፈጠራ ምክር ቤት ጋር በስራ እድል ፈጠራ ላይ ዝርዝር ውይይት መደረጉን ጠቅሰዋል።
በውይይቱም በዓመቱ 92 ሺህ ወጣቶችን ወደ ስራ ለማስገባት አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ ነውም ብለዋል፡፡
በቀጣዮቹ ሶስት ወራትም ከ40 ሺህ በላይ ወጣቶችን በተለያየ የስራ መስክ ለማሰማራት እቅድ መያዙን ጠቅሰው ሰልጣኝ ምሩቃን ወጣቶችም የዚሁ አካል መሆናቸውን ተናግረዋል።
በስልጠናው ከተሳተፉ ምሩቃን ወጣቶች መካከል ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተመረቀው ወጣት ማማ ዳንጉራ “ስልጠናው መንግስትን ብቻ ሳንጠብቅ የራሳችንን ስራ እንድንፈጥር የሚያነሳሳ ነው” ብሏል።
በተለይም ከተማሩበት ሙያ በተጨማሪ የውስጣቸውን ክህሎት በአግባቡ መለየት የሚያስችል መሆኑን ጠቅሶ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ቢሰማራ ውጤታማ መሆን እንደሚችል መገንዘቡን ተናግሯል፡፡
ስልጠናው የሚያነቃቃና ተመርቆ ወደስራ ላልተሰማራው ወጣት አቅም የሚፈጥር መሆኑን ገልጾ ፤መንግስት ወጣቱ ተደራጅቶ እንዲሰራ የመስሪያና ቦታና ብድር እንዲያመቻችላቸው የሚጠይቀው ሌላው የስልጠናው ተሳታፊ ወጣት ማቲዮስ ምንሹ ነው።
በአራቱም ማዕከላት የሚሰጠው ስልጠና ለአንድ ቀን የሚቆይ ሲሆን በዘርፉ በሰለጠኑና ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች እየተሰጠ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል፡፡