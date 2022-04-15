በማረሚያ ቤቶች የተሻለ ሰብዓዊ መብት አያያዝ ቢኖርም የፍትህ ስርዓቱን ይበልጥ ለማሻሻል መስራት ይገባል

ሚያዚያ 7/2014/ኢዜአ/ በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች የተሻለ ሰብዓዊ መብት አያያዝ ቢኖርም የፍትህ ስርዓቱን ይበልጥ ለማሻሻል መስራት እንደሚገባ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ፣ ፍትሕና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ።
ቋሚ ኮሚቴው በፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን በቅሊንጦ ቀጠሮ ማረፊያ ማዕከል የሚገኙ የፌደራል ተከሳሽ ቀጠሮ እስረኞችን ሰብዓዊ አያያዝና አገልግሎት አሰጣጥ ሁኔታ ቅኝት አድርጓል።
በዚህም በማረሚያ ቤቱ ከሚገኙ የፌዴራል ተከሳሽ ቀጠሮ እስረኛ ተወካዮች ጋር በሰብዓዊ አያያዝና በሌሎች የፍትህ አገልግሎት አሰጣጥ ሂደቶች ዙሪያ ውይይት አካሂዷል።
በውይይቱም በቅሊንጦ ማረሚያ ቤት የሚገኙ የፌደራል ተከሳሽ ቀጠሮ እስረኛ ተወካዮቹ በማረሚያ ቤቱ ውስጥ የተሻለ ሰብዓዊ አያያዝ መኖሩን ለቋሚ ኮሚቴው አስታውቀዋል።
ነገር ግን በፍርድ ቤት፣ በዐቃቢ ህግ፣ በአዲስ አበባ ፖሊስ እና በፌደራል ፖሊስ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ መሻሻል አለባቸው ያሏቸውን ችግሮችም አንስተዋል፡፡
ለዓብነትም የቀጠሮ መብዛት፣ ማስፈራራትና መዋከብ፣ ሙስናና ብልሹ አሰራርን ጨምሮ የተለያዩ በደልና እንግልት መኖራቸውን ጠቅሰው፤ የማሻሻያ እርምጃ እንዲደረግላቸውም ጠይቀዋል፡፡
የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ አቶ ኢሳ ቦሩ፤ ከለውጡ በፊት ማረሚያ ቤቶች ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ሲከናወንባቸው እንደነበር አስታውሰው፤ አሁን ላይ ግን ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት አያያዝ መሻሻል መኖሩን ጠቅሰዋል።
ነገር ግን የፍትህ ስርዓቱ አሁንም ከነበረበት አጠቃላይ የመልካም አስተዳደር ችግር የተላቀቀ አለመሆኑን ተናግረዋል።
በዚህም ታራሚን ማመላለስ፣ የፍትህ ስርዓቱን ለሁሉም እኩል ተደራሽ እንዲሆን አለማድረግና ብልሹ አሰራሮች መኖራቸውን ገልጸዋል።
የፍትህ ስርዓቱ ቀልጣፋና ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥ አለማድረግና በህግ ጥላ ስር የተያዘን ሰው ለምርመራና ምስክር በሚል ያለፍርድ ማስቀመጥ በተጨባጭ እንዳለ በምልከታ ተረጋግጧል ነው ያሉት፡፡
በፍርድ ቤት፣ ዐቃቢ ህግ፣ ፌዴራል እና አዲስ ፖሊስ ላይ የሚታዩ የአገልግሎት አሰጣጥ ክፍተቶች እንዲስተካከሉም በቅርበት እንደሚሰራ ተናግረዋል፡፡፡
የቅሊንጦ ቀጠሮ ማረፊያ ማዕከል ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነሩ ተክሉ ለታ፤ በማረሚያ ቤቱ የሚገኙ ዜጎችን ጥያቄ በተገቢው ሁኔታ ለማሟላት የበጀት እጥረት እንቅፋት እንደሆነ ጠቁመዋል።
በተቻለ መጠን ግን የጤና፣ የምግብ እና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶችን በሚፈለገው ልክ ለማሟላት እንደሚሰራም ነው ያነሱት፡፡
ቋሚ ኮሚቴው እንዲስተካከሉ አቅጣጫ ያስቀመጠባቸውን ጉዳዮች ለማስተካከል እንደሚሰራም እንዲሁ፡፡