በነቀምቴ በከተማ ግብርና ልማት የተሳፉ ነዋሪዎች ምርት ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ ሆነዋል

ሚያዝያ 07/2014 ነቀምቴ /ኢዜአ/በነቀምቴ በከተማ ግብርና ልማት ተሳፉ ነዋሪዎች ከራሳቸው ፍጆታ አልፎ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርት ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ መሆናቸውን ገለጹ፡፡
የከተማ አስተዳደሩ የግብርና ክላስተር ጽህፈት ቤት በበኩሉ በከተማ አስተዳደሩ ከ200 ሄክታር የሚበልጥ መሬት በከተማ ግብርና እየለማ መሆኑን አስታውቋል።
በከተማ ግብርና እየተሳተፉ ያሉ ነዋሪዎች ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት በጓሮአቸው አትክልትና ፍራፍሬን በማልማት ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል።
እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ በጓሯቸው ያለሙት የትክልትና ፍራፍሬ ከራሳቸው የምግብ ፍጆታ አልፎ ለገበያ በማቅረብ ተጨማሪ ገቢ እያገኙ ነው፡፡
ከልማቱ ተሳታፊዎች መካከል የሶርጋ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ኤቢሣ ኦሊ እንዳሉት በጓሯቸው ጥቅል ጎመን፣ ሙዝ፣ አፕል፣ ብርቱካን፣ ማንጎ፣ አቡካዶ፣ ቡናና ሌሎችንም በማልማት በምግብ ራሳቸውን ከመቻል አለፈው ለገበያ እያቀረቡ ነው፡፡
አትክልትና ፍራፍሬ በማልማት የውስጥ ገቢውን ከማሳደጉ በተጨማሪ ለምግብነት የራስን ጤንነት ለመጠበቅ ስለሚያስችል ሁሉም ሰርቶ የምግብ ዋስትናውን እንዲያረጋግጥ መክረዋል፡፡
የከተማው 03 ቀበሌ ነዋሪ አቶ ብርሃኑ ጋረደው በበኩላቸው በጓሯቸቸው ጥቅል ጎመን፣ ቀይ ሥር፣ ሽንኩርት፣ ሠላጣ፣ ቆስጣ፣ አቡካዶ፣ በቆሎ እና ሌሎች በማልማት ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
አክለውም በዓመት ሁለት ጊዜ እንደሚያመርቱ፣ በአንድ ዙር ብቻ ከአትክልት ሽያጭ እስከ 20ሺህ ብር ገቢ እንደሚያገኙና ሥራው ውጤታማ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ አሰፋ እንዳሉት የከተማው ነዋሪ በጓሮው ከሚያለማው በሻገር በ274 ሄክታር መሬት ላይ አትክልትና ፍራፍሬ እያለማ ነው፡፡
ነዋሪዎቹ እየለሙት ካለው አትክልትና ፍራፍሬ መካከል ጥቅልና የአበሻ ጎመን፣ ቀይ ስር፣ ካሮት፣ ድንች፣ አንጮቴ፣ ትማቲም፣ ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ሽንኩርት፣ አቡካዶ፣ ማንጎ፣ ብርቱካን፣ አፕል፣ ሙዝ ይገኙበታል ብለዋል፡፡
በነቀምቴ ከተማ አስተዳደር በከተማ ልማት ወደ 3ሺህ የሚጠጉ ሰዎች እየተሳተፉ ሲሆን የሚያመርቱትን ራሳቸው የምግብ ፍጆታ አልፎ ለገበያ በማቅረብ ገበያን በማረጋጋቱ ስራ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ እንደሆነም ገልጸዋል።