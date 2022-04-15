ያለ ውጭ ምንዛሬ ፍቃድ እንዲገቡ የተደረጉ መሰረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች የታለመላቸውን ዓላማ እንዲያሳኩ የሁሉንም ጥብቅ ቁጥጥር ይሻሉ-የምጣኔ ሃብት ባለሙያ

ሚያዝያ 07 ቀን 2014 (ኢዜአ) መንግስት የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት ያለ ውጭ ምንዛሬ ፍቃድ (ፍራንኮ ቫሎታ) እንዲገቡ ፍቃድ ያገኙት መሰረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች የታለመላቸውን ዓላማ እንዲያሳኩ የሁሉ አካላት ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያስፈልግ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ምሁር ዶክተር ብርሃኑ ደኑ ገለጹ።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሀገር ውስጥ ምርትን ማሳደግ ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም ጠቁመዋል፡፡
መንግስት መሰረታዊ የምግብ ፍጆታ ዘይት፣ ስኳር፣ ሩዝና ወተት የመሰሉ ምርቶች በጉምሩክ በኩል በቀጥታ እንዲገቡ መፍቀዱን ተከትሎ የተለያዩ አስተያየቶች ሲንሸራሸሩ ይስተዋላሉ።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ ደኑ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለፁት ከውጭ ያለውጭ ምንዛሬ ፍቃድ እንዲገቡ ከመንግስት ፍቃድ ያገኙት ምርቶች የታለመላቸውን ዓላማ እንዲያሳኩ የሁሉንም ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር ይሻሉ።
መንግስት የሚስተዋለው የምርት እጥረትን እና የዋጋ ንረትን ለመቀረፍ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ከቀረጥ ነፃ ሲያስገባ ጠንካራ ቁጥጥር ካልተደረገ ችግሩን ሊያባብሰው ይችላል እንጂ አይቀርፈውም ብለዋል።
በመሆኑም በፍራንኮ ቫሎታ ከውጭ የሚገቡት ምርቶች በገበያ የሚስተዋለው የዋጋ ንረት እንዲረጋጋ ወደ ማህበረሰቡ ሲሰራጩ አሁን ካለው የመሸጫ ዋጋ ቀንሰው መታየት ይጠበቅባቸዋልም ብለዋል።
ዋጋቸው ቀንሶ ካልታየ በማስገባቱም ሆነ በስርጭት ሂደቱ ላይ ችግር እንዳለ አመላካች ይሆናል የሚሉት ምሁሩ “ይህ እንዳይሆንም ከመንግስት ጥብቅ ቁጥጥር ይጠይቃል” ብለዋል።
ዶክተር ብርሃኑ አክለውም እነዚህ የፍጆታ ዕቃዎችን እንዲገቡ መፍቀድ ማለት መንግስት ማግኘት የሚችለውን ገቢ በማስቀረት ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ መፍቀድ ማለት እንደሆነ አስመጪዎች አከፋፋዮችና ቸርቻሪዎች ሊገነዘቡት ይገባልም ነው ያሉት፡፡
ምርቶች ከውጭ እንዲገቡ መፍቀድ ከወቅታዊ የምርት እጥረት እና የዋጋ ንረትን ከማረጋጋት አንፃር ጊዜያዊ የመፍትሔ እርምጃ ቢሆንም ዘለቄታዊ መፍትሔ እንደማይሆን ዶክተር ብርሃኑ ተናግረዋል።
ምርቶቹ ወደ ሀገር ሲገቡም ሆነ ለህብረተሰቡ ሲሰራጩ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር ካልተደረገባቸው እንዲገቡ ከተፈለገበት ዓላማ ባፈነገጠ መልኩ የህገወጥ ነጋዴዎችን ኪስን ሊያደልቡ ይችላሉም ሲሉ ገልፀዋል።
በመሆኑም ክትትሉና ቁጥጥሩ የህብረት ሸማች ሱቆችን ጨምሮ በራሱ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ካሉት አንዳንድ አካላት ጀምሮ በአቋራጭ ለመክበር በሚሞክሩ አንዳንድ አስመጪዎች እና ቸርቻሪዎች ላይ ጠበቅ ማለት እንዳለበት ምክረ-ሀሳባቸውን ለግሰዋል።
ምርቶች በፍራንኮ ቫሎታ እንዲገቡ መፍቀድ የገበያ አለመረጋጋት እና የምርት እጥረት ባለባቸው ሀገራት ሁሉ የሚተገበር የገበያ እና የዋጋ ማረጋጋጊያ አንዱ ስልት ተደርጎ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚተገበር አሰራር መሆኑን የዘርፉ ምሁራን ይገልፃሉ።
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