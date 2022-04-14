በክልሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች መጓተት ለኢንቨስትመንት መሳለጥ እንቅፋት እየሆነ ነው

ሐረር (ኢዜአ) ሚያዚያ 6 ቀን 2014 በሐረሪ ክልል የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት አለመጠናቀቅ ለክልሉ ኢንቨስትመንት መሳለጥ እንቅፋት መሆናቸውን በክልሉ በተለያየ የልማት ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ገለጹ።
የክልሉ የኢንተርፕራይዞች እና ኢንዱስትሪ ቢሮ የኢንቨስትመንት ፈቃድና መሬት ወስደው ግንባታ ካልጀመሩና ግንባታ ካቋረጡ ባለሀብቶች ጋር በሐረር ከተማ ውይይት ተካሂዷል።
በክልሉ በሆቴል ዘርፍ ለመሰማራት ግንባታ የጀመሩት ወይዘሮ ሌሊማን ጅብሪል እንዳሉት የክልሉ የመንገድ፣ የኤሌትሪክ እና ሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎች በተያዘላቸው ጊዜ እየተጠናቀቁ አይደለም።
በተለይ የመንገደ መሰረተ ልማት በበቂ ደረጃ አለመኖር የግንባታ እቃ አስገብተው ግንባታ ለመጀመር ችግር እየፈጠረባቸው ስለሆን መፍትሄ እንዲሰጣቸው ተናግረዋል።
በክልሉ የዱቄት ፋብሪካ ግንባታ የጀመሩት ወይዘሮ ሲሳይ ዘካርያ በበኩላቸው የብረትና ሲሚንቶ ዋጋ መናር ስራው ላይ ተጽዕኖ በመፍጠሩ የተጀመረውን ግንባታ ለማጠናቀቅ እንዳልቻሉ ተናግረዋል።
በተለይ በክልሉ ለግንባታ የሚያገለግሉ ዕቃዎችን የሚያቀርቡ ነጋዴዎች የሚፈጥሩትን የዋጋ ንረት ላይ መንግስት ጠንከራ ክትትል እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
በክልሉ ቀደም ሲል በነበረው የሰላምና ፀጥታ ችግር የግንባታ ስራቸውን እንዲያቆሙ ያደረጋቸው መሆኑን የጠቀሱት ደግሞ አቶ ኢብራሂም መሃዲ ናቸው።
በአሁኑ ወቅት በክልሉ ያለው ሰላም የተሻለ በመሆኑ የግንባታ ስራውን ለማጠናቀቅ እየሰሩ መሆኑን ጠቅሰው፣ “በተለይ መንግስት ባለሃብቱን የመደገፍና የማበረታታት ስራ ማከናወን ይኖርበታል” ብለዋል።
የክልሉ የኢንተርፕራይዞችና ኢንዳስትሪ ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ ሰሚራ ዩስፍ በበኩላቸው “ከመሰረተ ልማት ጋር በተያያዘ የተነሱ ጥያቄዎችን የክልሉ መንግስት በአጭር ጊዜ መፍትሄ ለመስጠት ይሰራል” ብለዋል
በክልሉ መሬት አጥረው ያስቀመጡና ግንባታ ጀምረው ያቋረጡ ባለሃብቶች በፍጥነት ወደ ሥራ መግባት አለባቸው ብለዋል።
ሀላፊዋ እንዳሉት ይህንን ተግባራዊ ከማያደረጉ ባለሃበትች የወሰዱት መሬት ተነጥቆ ለአልሚ ባለሃብት እንደሚሰጥ አመልክተዋል።
የክልሉ ኢንቨስትመንት፣ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ሃላፊ አቶ መሀመድ ያህያ በበኩላቸው፤ በክልሉ መሬት ወስደው አጥረውና መጠነኛ ግንባታ ጀምረው ያላጠናቀቁ 31 ባለሀብቶች እንዳሉ ገልጸዋል።
በተጨማሪም ግንባታ ሳያጠናቅቁ ሥራ የጀመሩ 22 ባለሀብቶች መኖራቸውን ጠቁመው፣ ባለሀብቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ግንባታቸውን አጠናቀው ወደ ማልማት እንዲሰማሩ አሳስበዋል።
በውይይቱ ላይ ባለሀብቶች፣ የክልሉ መሬት ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ የፖሊስ ኮሚሽን፣ የመሬት ልማት ባለስልጣንና የመንገድ ልማት ቢሮ ሃላፊዎች መሳተፋቸውን ኢዜአ ዘግቧል።