የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ማጎልበት እንደሚገባ ተመለከተ

ዲላ ፤ ሚያዝያ 6/2014 (ኢዜአ) የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማጎልበት በየዘርፉ ተሳትፏቸውን ማረጋገጥ እንደሚገባ ተመለከተ።
“የቤተሰቤን ጤና እጠብቃለሁ፤ የኢኮኖሚ አሻጥር የሚፈጥሩ ነገዴዎችን አጋልጣልው“ በሚል መሪ ሀሳብ የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ አንደኛ ጉባኤ በዲላ ከተማ ተካሂዷል።
ከጉባኤው ተሳታፊዎች መካከል ወይዘሮ ዘውዲቱ ጀቦ በሰጡት አስተያየት፤ የከተማ አስተዳደሩ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ሴቶችን አደራጅቶ ህይወታቸውን ለመቀየር በሴፍትኔት ፕሮግራም የሰራ ባለቤት ማድረጉ የሚበረታታ መሆኑን ተናግረዋል።
በኑሮ ውድነቱ ግንባር ቀደም ተጎጂዎች ሴቶች እንደሆኑ ጠቁመው ፤ይህንንም ችግር ለማቃለል መንግስት በከተማ ግብርና ማተኮሩ ተገቢ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ሆኖም የግብዓት እጥረት በዘርፉ ለመሰማራት ማነቆ በመሆኑ ችግሩን ለማቃለል በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል።
በተለይ የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማጎልበት በየዘርፉ ተሳትፏቸውን ማረጋገጥ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ወይዘሮ ብዙየሁ ስዩም በበኩላቸው፤ መንግስት የሴቶችን የኢኮኖሚ ችግር ለመቀነስ ዘርፍ ብዙ ጥረቶች ቢያደርግም ባሉት ክፍተቶችን ብዙዎች የችግር ተጋላጭ መሆናቸውን አንስተዋል።
ከኑሮ ውድነቱ ጋር ተዳምሮ የየእለት ኑሯቸውን ለመግፋት እየተቸገሩ መሆኑን ገልጸው፤ በሽማቾች ማህበራት የሚያገኙት የፍጆታ ዕቃዎች ከመቆራረጥ አልፎም የሚቀርበት ሁኔታ በመኖሩ መንግስት ዘርፉን ለማነቃቃት በትኩረት እንዲሰራ አመልክተዋል።
የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራትን ከማጠናከር ባለፈ በከተሞች በእረፍት ቀናት ገበያ በማዘጋጀት የኑሮ ውደነቱን ለማረጋጋት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የጌዴኦ ዞን ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ተወልደ ተስፋዬ ናቸው
የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም በማጎልበት ችግራቸውን ለማቃለል እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ ሕይወት አበበ በበኩላቸው፤ጉባኤው ሴቶች ለሀገራዊ ችግሮች የመፍትሔ አካል መሆናቸውን ለማስገንዝብ የተዘጋጀ መሆኑን ተናግረዋል።
ዛሬም የኢኮኖሚ አሻጥ የሚፈጥሩ ነጋዴዎችን ከማጋለጥ ጎን ለጎን ሀገራዊ ልማት ላይ በንቃት በመሳተፍ የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በተለይ የውጭ ጫናዎችን ለመቋቋም የቁጠባ ባህልንን ከማሳደግ ባለፈ የምግብ ዋስትናን በሚረጋግጥባቸው የግብርና ስራዎች ላይ በንቃት እንዲሳተፉም አመልክተዋል።
በጉባኤ በየደረጃው የሚገኙ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮችና ከዲላ ከተማ የተለያዩ አደረጃጀቶች የተወጣጡ ሴቶች ተሳታፊ ሆነዋል