በሆቢቻ ወረዳ የሁለት ሰዎች ህይወት በመብረቅ አደጋ አለፈ

ሶዶ፣ ሚያዝያ 6/2014 (ኢዜአ) በወላይታ ዞን ሆቢቻ ወረዳ የጣለው ከባድ ዝናብ ጋር ባስከተለው የመብረቅ አደጋ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የሆብቻ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኢንስፔክተር ህዝቅኤል ኦይዳ ለኢዜአ እንደገለጹት ትናንት በአካባቢው የጣለው ከባድ ዝናብ ጋር ተቀላቅሎ የወረደው መብረቅ ሁለት ሰዎችን ገድሏል።
እንዲሁም በሶስት ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱን ምክትል ኢንስፔክተር ህዝቅኤል ተናግረዋል።
በአጋጠመው የመብረቅ አደጋ ህይወታቸው ያለፈው የ30 እና 35 ዓመት ዕድሜ እንዳላቸውም አመልክተዋል።
በአካባቢው የጣለው ከባድ ዝናብ ተቀላቅሎ የወረደው መብረቅ በመኖሪያ ቤቶችንና አጥር ላይ ጉዳት መድረሱንም ተናግረዋል።
ምክትል ኢንስፔክተር ህዝቅኤል አክለውም የአካባቢው የዝናብ ወቅት እየደረሰ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከመሰል የተፈጥሮ አደጋዎች ራሱን እንዲጠብቅ አሳስበዋል።