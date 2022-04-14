በድሬዳዋ የህዝቡን ጥያቄዎች ለመመለስ የተጀመሩ ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስተዳደሩ አስታወቀ

ድሬዳዋ፤ ሚያዝያ 6/2014(ኢዜአ) በገጠርና ከተማ ህዝቡ ያነሳቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ የተጀመሩ ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አስታወቁ።
የአስተዳደሩ የዘጠኝ ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት መገምገሚያ መድረክ ዛሬ በተጀመረበት ወቅት ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀርቢ ቡህ እንዳሉት፤ በገጠርና ከተማ ነዋሪዎች እንዲመለስላቸው ካነሱት ጥያቄዎች መካከል የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት የጤና፣ የሥራ አጥነት፣ የሰላምና የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ይገኙበታል።
እነዚህ ጥያቄዎች ለመመለስ እስካሁን የተከናወኑት ሥራዎች አበረታች ለውጦች እያመጡ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ፣ የመስኖና የመጠጥ ውሃ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተጀመሩ ተግባራት ዳር ለማድረስ አስተዳደሩ ከምንጊዜውም በላይ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በየደረጃው የሚገኙ አስፈጻሚ ተቋማትና አመራሮች ከህዝብ የተነሱ ጥያቄዎች ለመመለስ የጀመሩትን ተግባራትን ለመፈጸም በቁርጠኝነት መትጋት እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡
ዛሬ በተጀመረው የዘጠኝ ወራት የሥራ አፈጻጸም ግምገማ የልማት፣ የመልካም አስተዳደርና የሰላም ማስከበር ሥራዎችን ለማጠናከር መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በግምገማው መድረክ እስካሁን የስምንት ቢሮዎች የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ ውይይት የተካሄደ ሲሆን ተሳታፊ የየቢሮው ኃላፊዎችና ባለሙያዎች፤ የህዝብን መሠረታዊ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት በተቀናጀ መንገድ መረባረብ እንደሚገባ አመልክተዋል፡፡
የተነሱ የንጹሁ መጠጥ ውሃ፣ የመስኖ፣ የሥራ ፍላጎት ጥያቄ፣ የፍትሃዊ ተሣትፎና ተጠቃሚነት ጥያቄዎችን ለመመለስ የተጀመሩ ሥራዎች አበረታች ቢሆኑም በቂ ባለመሆናቸው የተሻለ ለውጥ ለማምጣት እንደሚሰሩ ተናግረዋል፡፡
ለሶስት ቀናት በሚቆየው የግምገማው መድረክ የተለያዩ ቢሮዎች የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቶች መቅረባቸውን በመቀጠል ውይይት እንደሚደረግባቸው ተመልክቷል፡፡