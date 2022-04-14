የአሜሪካ ምክር ቤቶች ኢትዮጵያ ላይ ለማሳለፍ ያሰቧቸው ረቂቅ ሕጎች ዓለም አቀፍ ሕግን የሚጻጻረሩ ናቸው

ሚያዚያ 6/2014 (ኢዜአ) የአሜሪካ ምክር ቤቶች ኢትዮጵያ ላይ ለማሳለፍ ያሰቧቸው የኤች.አር 6600 እና የኤስ.3199 ረቂቅ ሕጎች ዓለም አቀፍ ሕግን የሚጻጻረሩ መሆናቸውን አንድ ምሁር ተናገሩ።
የአሜሪካ ሕዝብ ተወካዮች እና ሕግ መወሰኛ ምክር ቤቶች ኢትዮጵያ ላይ ለማሳለፍ ያሰቧቸው ረቂቅ ሕጎች ዓለም ዓቀፍ ሕግን የሚጻጻረሩ እንደሆኑ በአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ የታሪክና ባህል ተመራማሪ የሆኑት ዶክትር ሃይሌ ሙሉቀን ይናገራሉ።
ዶክትር ሃይሌ የረቂቅ ሕጎቹ ይዘት የአንድ ወገን ፍላጎት ማስፈጸሚያ ሰነዶች ናቸውም ብለዋል።
አገራት ግንኙነታቸውን የሚመሩት በሁለትዮሽ ስምምነት መሆኑን የተናገሩት ምሁሩ፤ ሁለቱ ምክር ቤቶች ግን ይህን ዓለም አቀፍ መርህ በመጣስ የወሰዱት የተናጥል ርምጃ መሆኑንም አንስተዋል።
የአሜሪካ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት ከመንግስት ጋር መነጋገርና መግባባት የተሻለ መንገድ መሆኑን አመላክተዋል።
በረቂቅ ሕግ ሰነዶቹ ውስጥ የተካተቱ የውሳኔ ሀሳቦች ምንም አይነት የሕግም ሆነ የሞራል መሰረት እንደሌላቸውም ጨምረው ተናግረዋል።
ዶክተር ሃይሌ እንደሚሉት ዓለም ዓቀፍ ሕግን የሚጥስ እንቅስቃሴ ለመግታት ፓን አፍሪካኒዝም ትግል ያስፈልጋል።
ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ የዓለም ዓቀፍ ተቋማት መቀመጫ ጭምር እንደመሆኗ መጠን ዕድሉን መጠቀም እንዳለባት ጠቁመዋል።
የአፍሪካ ሕብረትም ምዕራባዊያን በአፍሪካ ላይ የሚያደርጉትን ትክክል ያልሆነ አካሔድ መቃወም እንደሚኖርበትም አክለዋል።
በቀጣይም የሕወሓትን የወንጀል ድርጊት በተጨባጭ የሚያሳዩ ማስረጃዎችን በማቅረብ የምክር ቤቶቹን እንቅስቃሴ የመቃወም የዲፕሎማሲ ስራ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አመላክተዋል።
ዶክተር ሀይሌ የዲያስፖራው የጀመረው እንቅስቃሴም ይበልጥ ተጠናክሮ መቀጠል ቢችል መልካም መሆኑን ሃሳባቸውን ሰጥተዋል።