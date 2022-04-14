በአማራ ክልል ጉብኝት ያደረገው የእስራኤል የፓርላማ አባላት እና ከፍተኛ የህክምና ቡድን በጦርነቱ የተጎዱ የህክምና ተቋማትን ይደግፋል

ሚያዚያ 6/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ጎንደር ከተማና አካባቢው ጉብኝት ያደረገው የእስራኤል የፓርላማ አባላት እና ከፍተኛ የህክምና ቡድን በጦርነቱ የተጎዱ የህክምና ተቋማትን መልሶ የማቋቋም ስራውን እንደሚደግፍ ገለጸ።
የእስራኤል የፓርላማ አባላት እና ከፍተኛ የህክምና ቡድን ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጋር ተወያይቷል።
በዚሁ ወቅት የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነጎዎ፤ ኢትዮጵያና እስራኤል ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ግንኙነት ያላቸው ወዳጅ ሀገራት መሆናቸውን አስታውስዋል።
በርካታ የእስራኤል ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ በማፍሰስ በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ላይ መሰማራታቸውንም ጠቅሰዋል።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የቡድኑ አባላት ይኽው ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
የቡድኑ አባላትም በሰሜን ኢትዮጵያ የተጎዱ የሕክምና ተቋማትን ተዘዋውረው በመጎብኘት ድጋፍ ለማድረግ ማቀዳቸውን አድንቀዋል።
የእስራኤል ፓርላማ አባል ሚስተር ቭላድሚር በሊካ በበኩላቸው በኢትዮጵያና እስራኤል መካከል ያለው ግንኙነታቸው እጅግ የጠነከረ መሆኑን አንስተዋል።
በሀገራቱ መካከል ያለው ግንኙነት ከፍ ወዳለ ደረጃ እንዲሸጋገር የፓርላማ አባላቱ የበኩላቸውን ሚና እንደሚወጡም አረጋግጠዋል።
አባላቱ በጎንደር አካባቢ በነበራቸው ጉብኝት በጦርነቱ ሳቢያ ስለደረሰው ጉዳት በቂ መረጃ ማግኘት መቻላቸውንም ተናግረዋል።
የህክምና ቡድኑ በጎንደር ቆይታው የቀዶ ህክምና አገልግሎት መስጠቱን የተናገሩት ደግሞ ትውልደ ኢትዮጵያዊው የቡድኑ አስተባባሪ አቶ ጋዲ ይባርክህ ናቸው።
የህክምና ቡድኑ ወደፊትም መሰል ድጋፎችን አጠናክሮ ለመቀጠል መወሰኑን ተናግረዋል።
የእስራኤል መንግስት በዘላቂነት በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንደሚያደርግም አስታውቀዋል።
በተለይ ጉዳት የደረሰባቸውን ሆስፒታሎች እስራኤል ሀገር ከሚገኙ ሆስፒታሎች ጋር በማስተሳሰር የተሻለ ድጋፍ ለማድረግ መታቀዱንም አቶ ጋዲ አስረድተዋል።
በውይይቱ ወቅት እስራኤል በግብርናው ዘርፍ ያላትን የተሻለ ተሞክሮ ለኢትዮጵያ እንድታካፍልም ጥሪ ቀርቧል።