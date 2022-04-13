ዲላ ዩኒቨርሲቲ የጌዴኦ ዞን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃዎችን ወደ ዲጂታል ለመቀየር እየሰራ ነው

ዲላ ሚያዝያ 5/2014 (ኢዜአ) የዲላ ዩኒቨርሲቲ ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በጌዴኦ ዞን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃዎችን ወደ ዲጅታል ሥርዓት ለማስገባት ፕሮጀክት ቀርጾ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
ዩኒቨርሲቲው በዲጂታል መረጃ አያያዝ ፕሮጀክት ላይ ለዞኑ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች ያዘጋጀው የማስተዋወቂያ መድረክ ዛሬ ተካሂዷል።
በዩንቨርሲቲው የመሬት አስተዳደርና የመረጃ ሥርዓት መምህር አስፋው ማስረሻ እንዳሉት ፕሮጀክቱ የዞኑን አጠቃላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃዎችን ከወረቀት ወደ ዲጅታል ሥርዓት ማስገባትን ዓላማ ያደረገ ነው ።
ፕሮጀክቱ ዞኑን የሚገልጹ መረጃዎችን ከሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች በመሰብሰብና ወደ ዲጅታል ሥርዓት በማስገባት የመረጃ አገልግሎትን ለማቀላጠፍ እንደሚረዳ ተናግረዋል።
“የዞኑን ታሪካዊና ተፈጥሯዊ ቦታዎች፣ የቱሪስት መዳረሻዎች፣ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ጨምሮ የተለያዩ መረጃዎችን በጥናትና በምርምር በማስደገፍ ወደ ዲጂታል ስርዓት ማስገባቱ ለአገልግሎት አሰጣጡ ጠቀሜታው የጎላ ነው” ብለዋል።
የዞኑን የመረጃ አያያዝ ማዘመን በመሬት አስተዳደርና በገቢ ስርዓቱ ላይ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ጭምር እንደሚቀርፍ ጠቁመዋል።
አጠቃላይ ስራው በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ ለሚጠናቀቀው መረጃን የማዘመን ተግባር ከ13 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚደረግበት አብራርተዋል።
የዞኑ የቱሪስት መስህብ ስፍራዎች በተደራጀና ዲጃታል በሆነ መንገድ ባለመቀመጡ በምርምርና ጥናት ስራ እንዲሁም በቱሪዝም ፍሰቱ ላይ ጫና መፍጠሩን የተናገሩት ደግሞ የጌዴኦ ዞን ባህል ቱሪዝም መምሪያ ሃላፊ አቶ ዮሴፍ ማሩ ናቸው።
“ፕሮጀክቱ በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት ለመመዝገብ በሂደት ላይ የሚገኘውን የጌዴኦ ባህላዊ መልከዓ ምድርን ለማስተዋወቅ አስተዋጾው የጎላ ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
የጌዴኦ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና ግብርና መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ዝናቡ ወልዴ በበኩላቸው “በዞኑ ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ስርዓት ባለመኖሩ በማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ላይ ወቅታዊ ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ ጭምር ማነቆ ፈጥሯል” ብለዋል።
የመረጃ ስርአቱ መዘመኑ መሰል ችግሮችን ከመቅረፍ ባለፈ በምርምርና ጥናት የተደገፈ መረጃን ተደራሽ በማድረግ የእውቀትና የክህሎት ሽግግር እንዲኖር እገዛ እንደሚያደርግ አስገንዝበዋል።
የዞኑ አስተዳደር ፕሮጀክቱ ከተቀመጠለት ጊዜ ገደብ ቀድሞ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት እንዲበቃ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ ዶክተር ዝናቡ አስታውቀዋል።