የእስራኤል ከፍተኛ የሕክምና ተቋማት በአማራ ክልል የተጎዱ የጤና ተቋማት እንዲቋቋሙ ለመደገፍ ተዘጋጅተዋል

ጎንደር ፣ ሚያዚያ 5/2014 (ኢዜአ) በእስራኤል የሚገኙ ከ20 በላይ ከፍተኛ የሕክምና ተቋማት በአማራ ክልል በጦርነቱ የተጎዱ የጤና ተቋማት እንዲቋቋሙ ለመደገፍ መዘጋጀታቸውን የእስራኤል የፓርላማ አባል ሚስተር ጋዲ ባርከን አስታወቁ፡፡
የእስራኤል የሕክምና እና የፓርላማ አባላት ልኡክ በጦርነቱ የወደሙ የጤና ተቋማትን እንዲቋቋሙ መደገፍ በሚቻልበት ላይ ከክልሉ የዘርፉ አካላት ጋር ዛሬ በጎንደር ከተማ ተወያይተዋል።
የእስራኤል የፓርላማ አባልና የልኡኩ መሪ ሚስተር ጋዲ ባርከን እንደተናገሩት ፤በአማራ ክልል በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው የጤና ተቋማት የተሟላ የህክምና አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ የእስራኤል የህክምና ተቋማት ፍላጎት አላቸው።
በአጭር፣ በመካከለኛና በረጅም ጊዜ እቅዶች ተከፋፍለው በተዘጋጁ የፍላጎት ጥናት ላይ በመመስረት የጤና ተቋማቱን ለመደገፍ ከ20 በላይ ከፍተኛ የሕክምና ተቋማት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
“የእስራኤል የሕክምና ተቋማት ጉዳት የደረሰባቸውን የሕክምና መሳሪያዎች በመጠገንና አዳዲስ የሕክምና መሳሪያዎችን በማቅረብ የጤና ተቋማቱ ዳግም የተሟላ አግልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋል” ብለዋል።
በተጨማሪ መድሃኒት በማቅረብና የሕክምና ባለሙያዎችን አቅም ለመገንባት አስፈላጊው ጥረት እንደሚደረግ ነው ሚስተር ጋዲ የገለጹት።
የልኡኩ አባል ሚስተር ኢሜልያ ሞአቲ በበኩላቸው፤ ልኡኩ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው ጤና ተቋማት የሚያስፈልጋቸውን የድጋፍ ዓይነት ለይቶ ድጋፍ የሚደረግበትን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ዛሬ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
አሸባሪው ህወሓት በክልሉ በወረራ በቆየባቸው ጊዜያት በ40 ሆስፒታሎች፣ በ453 ጤና ጣቢያዎች እና 1 ሺህ 850 ጤና ኬላዎች ላይ ዝርፊያና ውድመት ደርሷል” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ እርዚቅ ኢሳ ናቸው።
በወረራው 132 አምቡላንሶች እንደተዘረፉ ገልጸው፤ አራት የደም ባንኮችም በከፊልና በሙሉ መውደማቸውንም ጠቁመዋል።
በዚህም 5 ነጥብ 3 ሚሊዮን የሚሆን የክልሉ ህዝብ የሚያገኘው የህክምና አገልግሎት መስተጓጎሉን አስረድተዋል።
በክልሉ ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት መልሶ ለማቋቋም በመንግስት ጥረት ብቻ አስቸጋሪ በመሆኑ እስራኤልን ጨምሮ የሌሎች ሀገራትም ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡
የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን በበኩላቸው፤ በእስራኤል ከሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በጥናትና ምርምር፣ በቴክኖሎጂና በእውቀት ሽግግር ረገድ ዓመታት የዘለቀ ግንኙነት መስርተናል” ብለዋል።
በአሸባሪው ህወሓት የወደሙ ጤና ተቋማትን መልሶ በማቋቋም የጤና አገልግሎታቸውን ተደራሽ በማድረግ በኩል በእስራኤል የሚገኙ ከፍተኛ የህክምና ተቋማት የሚያደርጉትን ድጋፍ ለማስተባበር ዩኒቨርሲቲው ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል።
በመድረኩ በጦርነቱ ጉዳት ከደረሰባቸው የክልሉ አካባቢዎችና ከጤና ተቋማት የተወከሉ የሥራ ሃላፊዎች፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እንዲሁም የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አመራሮች መሳተፋቸውን ኢዜአ ከሥፍራው ዘግቧል።