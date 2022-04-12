በድሬዳዋ የሲሚንቶ ምርት በተቀመጠው ዋጋ መሰረት ለገበያ ሊቀርብ ነው

ድሬዳዋ፤ ሚያዝያ 4/2014 (ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር የሲሚንቶ ምርት በተቀመጠው ዋጋ መሰረት ከነገ በስቲያ ለገበያ ማቅረብ እንደሚጀመር የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አሰታወቁ።
በሲሚንቶ ንግድ የተሰማሩ ነጋዴዎች፣ የአስተዳደርሩ የፖሊስ አመራሮች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት በመሠረታዊ የሸቀጦች ዋጋ ላይ ሚስተዋሉ ህገወጥነትንና በአዲሱ የሲሚንቶ ዋጋ አተገባበር ላይ ዛሬ ተወያይተዋል፡፡
ውይይቱን የመሩት ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀርቢ ቡህ የተቀመጡትን አቅጣጫዎች እንዲተገበሩ የሚሰራ ይሆናል ብለዋል።
በተለይ የመሠረታዊ የፍጆታ ሸቀጦችን በተቀመጠው ዋጋ ለህብረተሰቡ የማይሸጡት ነጋዴዎችን በህግ ተጠያቂ የማድረግ ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት፡፡
የሲሚንቶ እንዲያቀርቡ የተለዩ 200 ቸርቻሪ ነጋዴዎች ከፋብሪካው በመረከብ ከመጪው ሀሙስ ጀምሮ በተቀመጠው ዋጋ መሰረት በኩንታል 530 ብር ለገበያ ማቅረብ እንደሚጀምሩ አስታውቀዋል።
በተቀመጠው ዋጋ የማይሸጡት በህግ ተጠያቂ የማድረግ ሂደት መኖሩንም አመላክተዋል፡፡
በውይይቱ የተሣተፉ የፍትህ፣ የፀጥታና የንግድ ዘርፍ አመራሮች በመሠረታዊ ሸቀጦች ላይ ሰው ሰራሽ ዋጋ በመጨመር ህዝብን በሚያማርሩ አካላት ላይ የሚወሰደው እርምጃ እንደሚያተጠናክር ይቀጥላል ብለዋል፡፡
በተለይ በዘይት፣ በዱቄት፣ በስኳር፣ በነዳጅና በሲሚንቶ ዋጋ ላይ የተጋነነ ዋጋ በመጨመር ህዝብን የሚያማርር አካላት ላይም እንዲሁ፡፡
በከተማው የለገሀሬ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኢንስፔክተር መሐመድ አህመድ፤ በከተማው በአየር ለአየር ንግድ የተሰማሩና ህዝብን እያማረሩ ያሉ አካላትንና ደላሎችን የመቆጣጠር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ ኢንስፔክተር ጌታቸው ካሣ፤ የህግ ጥሰት በሚያጽሙ ነጋዴዎች ላይ ህግ መሠረት ያደረገ እርምጃን በማስቀጠል መሠረታዊ ለውጥ ለማምጣት መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
ህዝብን በመወከል በውይይቱ የተሣተፉት ዶክተር ተክላይ ፀጋው፤ በከተማው በሸቀጦች ላይ የሚስተዋለው ሰው ሰራሽ የዋጋ ጭማሪን ለመከላከል የመንግስት አካላት የጀመሩትን የህግ ተጠያቂነትን በማስቀጠል ማስተካከል ይቻላል ብለዋል፡፡
በከተማው ሲሚንቶን በተላለፈው መመሪያ መሰረት ለገበያ እንዲያቀርቡ የተለዩ ቸርቻሪ ነጋዴዎች ተወካዮች የሆኑት አቶ አህመድ አልይ ውሳኔው ዋጋውን ያረጋገዋል ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል፡፡
ለገበያ በሚቀርብበት ዋጋ ላይ ከወቅታዊ የትራንስፖርትና የሰራተኛ የወዝ ዋጋ አንጻር መጠነኛ መሻሻል እንዲደረግ ጠይቀዋል፡፡