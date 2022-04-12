በባህር ዳር የከተማ ግብርናን ለማስፋፋት እየተሰራ ነው

ባህር ዳር ፤ሚያዚያ 4/2014 (ኢዜአ) በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የከተማ ግብርና ልማትን በማስፋፋት የአትክልትና ፍራፍሬ አቅርቦትን ክፍተት ለመሙላት እየተሰራ መሆኑን የአስተዳደሩ ግብርና መምሪያ አስታወቀ።
በዘርፉ የተሰማሩ ነዋሪዎች በበኩላቸው በልማቱ ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የመምሪያው የሆልቲሪካልቸር ባለሙያ አቶ ሞላለኝ መንግስቴ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በከተማው የውሃ አቅርቦትን ጨምሮ ለግብርና ልማት ተስማሚና ምቹ ሁኔታ አለ።
ያለውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም በርካታ ነዋሪዎች ባሉ ከፍት ቦታዎች ሽንኩርትን ጨምሮ የተለያዩ አትክልቶችና ፍራፍሬዎችን እያለሙ መሆኑን ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅት በከተማዋ ከ15 ነጥብ 7 ሄክታር በላይ መሬት በከተማ ግብርና እየለማ መሆኑን ጠቅሰው፤
በልማቱም በተደራጀ አግባብ የሚንቀሳቀሱ 67 ግለሰቦች እየተሳተፉ ይገኛሉ ብለዋል።
በተጨማሪም በርካታ ግልሰቦች በመኖሪያ ቤታቸው ግቢ ውስጥ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እያለሙ መሆኑንም ጠቁመዋል።
እየተከናወነ ያለው የከተማ ግብርና የአትክልት አቅርቦት ክፍተትን ከመሙላት ባለፈ የተከሰተውን የኑሮ ውድነት ለማርገብ እያገዘ መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ በነበረው ወቅታዊ ሁኔታዎች ምክንያት የከተማ ግብርና ሥራው ተገቢውን እገዛ እንዳልተደረገለት አስታውሰው፣ በአሁኑ ወቅት በባለሙያ የታገዘ ድጋፍ በማድረግ ዘርፉን ለማስፋፋት እየተሰራ መሆኑን አሰረድተዋል።
በከተማ ግብርና ልማት ከተሰማሩ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ሀረገወይን አዱሱ በሰጡት አስተያየት፤በመኖሪያ ቤታቸው ግቢ የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችና ቅመማቅመም እያለሙ ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በግቢያቸው ውስጥ አያለሙ ያሉት የተለያዩ እቃዋችን በመጠቀም እንደሆነ አመልክተው፤ በዚህም የቤት ፍጆታቸውን መሸፈን እንደቻሉ ገልጸዋል።
“በራሳችን አልምተን መጠቀማችን ንጽህናው የተጠበቀ አትክልትና ፍራፍሬ ማግኘት ከመቻል ባለፈ የአዕምሮ እርካታ ይፈጥራል” ሲሉ ተናግረዋል።
“የከተማ ግብርና የግድ ሰፊ ቦታ አይጠይቅም፤ ባለን ትንሽ ቦታም ማልማት እንችላለን” ያሉት ወይዘሮ ሀረገወይን፤ በአሁኑ ወቅት በከተማ ግብርና ያላቸውን ተሞክሮ ለሌሎች እያካፈሉ መሆኑን አስታውቀዋል።
ሌላው የከተማው ነዋሪ ወጣት አዲሱ ከፍያለው፤ ስድስት ሆነው በመደራጀት ቆስጣ፣ ሰላጣና ጎመን በማልማት ከራሳቸው ፍጆታ አልፎ ለገበያ እያቀረቡ መሆኑን ተናግሯል።
በከተማ ግብርና ከተሰማሩ አራት ዓመት እንደሞላቸው ጠቅሶ፣ “በየዓመቱ ከምርት ሽያጭ እያንዳንዳችን ከ40 ሺህ ብር ያላነሰ ገቢ እያገኘን ነው” ብለዋል።
በከተማ ግብርና ላይ መሰማራታቸው አሁን የተፈጠረውን የኑሮ ውድነትን እንዲቋቋሙ ከማድረግ ባለፈ ለከተማዋ ነዋሪዎች በማቅረብ ለገበያው መረጋጋት አስተዋጾ እያደረጉ መሆኑን ተናግሯል።
የከተማ ግብርና እየተስፋፋ እንዲመጣና ሁሉም ልምድ አድርጎ እንዲሰራበት ከተማ አስተዳደሩ በግብአትና በሙያ እንዲደግፋቸውም ጠይቀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በማህበራዊ የትስሰር ገጻቸው ባስተላለፉት መልዕክት፤ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እና የተመጣጠነ አመጋገብን እውን ለማድረግ በቤት ውስጥ የጓሮ አትክልት ሥፍራዎች እንዲኖሩ ማድረግ የከተማ ግብርናን ለማጠናከር ወሳኝ ነው።
በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ በሚውሉ ቁሳቁሶች አማካኝነት ወደላይ የሚዘረጉ የአትክልት ቦታዎችን መሥራት ለብዙኃኑ ቀላል ነው፤ ቤተሰቦች ይህንን የማድረግ አቅማቸውን እንዲፈትሹና እንዲጠቀሙበት አበረታታለሁ ማለታቸው ይታወሳል።