እስራኤል በጦርነቱ የተጎዱ የጤና ተቋማትን ለማቋቋም ትደግፋለች — የእስራኤል ፓርላማ አባላት

ጎንደር ሚያዚያ 4/2014 (ኢዜአ) እስራኤል በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማትን መቋቋም እንዲችሉ በእውቀትና ቁሳቁስ ለመደገፍ እንደምትሰራ የእስራኤል የፓርላማ አባላት ተናገሩ።
በአማራ ክልል በጦርነቱ ወቅት የተጎዱ የጤና ተቋማትን ለመደገፍ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ለመምከር ጎንደር ከተማ የእስራኤል የሕክምና እና የፓርላማ አባላት ልዑክ የጎንደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልና የእስራኤል ቆንስላ ጽህፈት ቤትን ተመልክቷል፡፡
የልዑኩ መሪና የእስራኤል የፓርላማ አባል ሚስተር ጋዲ ባርከን በሰጡት መግለጫ እንዳሉት፤ እስራኤል በህክምናው ዘርፍ የዳበረ እውቀትና ቴክኖሎጂ ባለቤት ናት።
ባላት እውቀትና ቴክኖሎጂም በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት መቋቋም እንዲችሉ ለመደገፍና ለማገዝ እንደሚሰራ ተናግረዋል።
“በዚህም በሕክምናው ዘርፍ ያለንን የዳበረ ቴክኖሎጂና እውቀቶችን በመጠቀም ዘመናዊ የሕክምና መሳሪያዎችን፣ መድሃኒቶችና ሌሎች ቁሶችን ከመደገፍ ባሻገር የጤና ሙያተኞች ስልጠና እንዲያገኙ ይደረጋል” ብለዋል።
ድጋፉን ቋሚና ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግም ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት እስራኤል ሀገር ከሚገኙ የጤና ተቋማት ጋር ለማስተሳሰር እንደሚሰራም ሚስተር ጋዲ አስታውቀዋል።
“በእስራኤል የሚገኙ ቤተ-እስራኤላውያን ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ ታላቅ ፍቅርና አክብሮት አላቸው” ያሉት የፓርላማ አባሉ፤ የኢትዮጵያውያን ሰላምና አንድነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያላቸው ፍላጎት የጸና መሆኑንም አስረድተዋል።
“ኢትዮጵያ አያቶቻችን የተወለዱባትና የተቀበሩባት ሀገር በመሆኗ ምንግዜም ከኢትዮጵያውያን ጎን መቆማችን ግድ ነው” ሲሉም ሚስተር ጋዲ አክለዋል።
“እስራኤል እና ኢትዮጵያ ረጅም ዘመናት የተሻገረ ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ናቸው ” ያሉት ደግሞ ሌላው የእስራኤል የፓርላማ አባል ሚስተር ቤልያክ ቫላድሚር ናቸው።
ልዑኩ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ጦርነቱ ያስከተለውን ጉዳት በመገንዘብ በችግሩ ሰለባ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች መደበኛ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ለማስቻል መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በጤና ሚኒስቴር የእናቶችና ህጻናት የአፍላ ወጣቶች ጤናና የስርዓተ ምግብ ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም፣ አሸባሪው ህወሓት በጤና ተቋማት ላይ አስከፊ ውድመትና ዝርፊያ መፈጸሙን አስረድተዋል።
ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች የጤና ስርዓቱን ወደነበረበት ለመመለስ መንግስት ባለው አቅም ሁሉ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የእስራኤል የህክምና እና የፓርላማ አባላት ልዑክ በአካል መጥቶ ግንዛቤ መያዙም ተጨማሪ አቅም እንደሚሆን ገልጸዋል፡፡
ልዑኩ በመጪው ሐሙስ ከጤና ሚኒስትሯና ከሌሎች አመራሮች ጋር በአዲስ አበባ እንደሚመክርም ዶክተር መሰረት ጠቁመዋል፡፡
ልዑኩ በዛሬው ውሎ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልን የህክምና አሰጣጥን የተመለከተ ሲሆን በጎንደር ከተማ ያለውን የእስራኤል ቆንስላ ጽህፈት ቤትንም ጎብኝቷል፡፡
ነገ ደግሞ በአማራ ክልል በጦርነቱ ጉዳት ከደረሰባቸው የጤና ተቋማት ከሚመጡ የጤና መምሪያና ሌሎች የሥራ ሃላፊዎች ጋር ተቋማቱን በምን መልኩ መደገፍ በሚቻልበት ሁኔታ ለይ ውይይትና ምክክር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።