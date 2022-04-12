በሃሩራማ አካባቢዎች ለሚከሰቱ በሽታዎች የሚሆኑ አገር በቀል መድኃኒቶች ለማገኘት ምርምር እየተደረገ ነው

ሚያዚያ 4/2014 (ኢዜአ) በሃሩራማ አካባቢዎች ለሚከሰቱ በሽታዎች የሚሆኑ አገር በቀል መድኃኒቶች ለማገኘት ምርምር እየተደረገ መሆኑን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሥር የሚገኘው የመድኃኒት ፈጠራና ማበልጸጊያ ማዕከል ገለጸ።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሥር የሚገኘው የመድኃኒት ፈጠራና ማበልጸጊያ ማዕከል (ሲ.ዲ.ቲ) ትኩረት በሚሹ ሀሩራማ በሽታዎች ዙሪያ ያደረገውን የጥናትና ምርምር ግኝቶች ዛሬ ይፋ አድርጓል።
የእግር ዕብጠት የሚያስከትለው በሣይንሳዊ መጠሪያ ስሙ ፖዶኮኒዮሲስ ወይም “ዝሆኔ” እና ስከቢስ ወይንም “እከክ” በሽታዎች ላይ ባለፉት አራት ዓመታት ጥናት ማካሄዱ ተመላክቷል።
ጥናቱ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ወጪ እንደተደረገበት በመርኃ ግብሩ ላይ ተገልጿል።
የማዕከል ኃላፊ ፕሮፌሰር አበባው ፍቃዱ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ኢንድ ፖይንት በተሰኘ ፕሮጀክት አማካይነት እነዚህን ምርምሮች ማድረግ እንደተቻለ ገልጸዋል።
በሃሩራማ አካባቢ በሚገኙ በሽታዎች ላይ አራት መርኃ ግብሮች በመንደፍ ወደ ሥራ መገባቱን አስታውሰዋል።
በተመረጡ ወራዳዎች ላይ በሚገኙ የጤና ተቋማት ላይ ሕክምናው የሚሰጥበት አዲስ የአሰራር ሞዴል በመዘርጋት ከ2 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች አገልግሎቱን በመስጠት ሞዴሉ አመርቂ ውጤቶች ማስመዝገቡን በጥናት አረጋግጠናል ብለዋል።
በምርምሩ 254 ለህክምና የሚሆኑ አገር በቀል ዕጽዋቶችን በማጥናት ከእነዚህ ውስጥ ሦስቱ በቤተ-ሙከራና በእንሰሳት ላይ ምርመራ ተደርጎባቸው አመርቂ ውጤት ማሳየታቸውን ጠቁመው በቀጣይ የሞለኩዩላር ልየታ ምርመራ እንደሚካሄድባቸው ተገልጿል።
ከዚህም በኋላ አስፈላጊው የደኅንነት ማረጋገጫ ምርመራ ከተደረገባቸው በኋላ አገልግሎት ላይ ሊውሉ እንደሚችል ተጠቁሟል።
እንዲሁም ከእግር ዕብጠት ጋር በተያያዘ የእብጠቱን መጠን የሚለካ መሣሪያ መሰራቱን ገልጸው ተጨማሪ ግብዓቶች ተጨምረውበት ለአገልግሎት እንደሚበቃ ጠቁመዋል።
መድሃኒቶቹ አስፈላጊውን የፍተሻ ሥርዓት ካለፉ በኋላ ወደ አገልግሎት ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በጤና ሚንስቴር ትኩረት የሚሹ ሀሩራማ በሽታዎች መርኃ ግብር አስተባባሪ አቶ ፍቅረ ሰይፈ በበኩላቸው ባለፉት አምስት ዓመታት ችግሩን ለመቅረፍ የተሰሩ ሥራዎች ውጤታማ መሆናቸውን ገልጸዋል።
አይነስውርነትን የሚያስከትለውን ትራኮማ 275 በሚሆኑ ወረዳዎች ላይ ማጥፋት መቻሉን ገልጸው ተላላፊ የሆነውን የዝሆኔ በሽታ ደግሞ በ31 ወረዳዎች ላይ መጥፋት መቻሉን ገልጸዋል።
ግኝቶቹ በቀጣይ መንግሥት የሚሰራቸውን የመከላከል ሥራዎችንም እንደሚያግዝ ጠቁመዋል።
በሽታው “ድህነት ወለድ” ነው ያሉት አቶ ፍቅረ የግልና አካባቢን ንጽህና በማሳደግ ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻል ጠቁመዋል።