የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመመለስ በትኩረት እንስራለን- በአሶሳ ዞን አዲስ የተዋቀሩ ወረዳዎች አስተዳዳሪዎች

አሶሳ፤ ሚያዚያ 4/2014 (ኢዜአ) የህብረተሰቡን የረጅም ጊዜ ጥያቄ ለመመለስ በትኩረት እንደሚሰሩ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አሶሳ ዞን አዲስ የተዋቀሩ የአብረሞና የኡራ ወረዳዎች ዋና አስተዳዳሪዎቸ አስታወቁ ፡፡
የወረዳዎቹ ምክር ቤቶች ዛሬ መስራች ጉባዔያቸውን አካሂደዋል ፡፡
የአብረሞ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ከማል በወቅቱ እንዳሉት፤ አዲሱ የወረዳው አስተዳደር ያለብሔርና ሌሎች ልዩነቶች ህብረተሰቡን በቅንነት ያገለግላል ፡፡
በወረዳ የመደራጀት ጥያቄ ለ27 ዓመታት የቆየ ነው፤ በዚህም ህብረተሰቡ የተሟላ የልማት ተጠቃሚ እንዳይሆን አድርጓል ብለዋል፡፡
በአዲሱ አደረጃጀት በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ በተለይ ለወጣቱ የሥራ እድል መፍጠርና ለልማት ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት የአስተዳድሩ ዋነኛ ተግባር ይሆናል ሲሉ ገልጸዋል፡፡
ሌብነትን ጨምሮ ህብረተሰቡን የሚያማርሩ ችግሮች ከመከሰታቸው አስቀድሞ ለመከላከል የወረዳው ምክር ቤት አባላትና ህብረተሰቡ አስተዳድሩን በማረምና በመገሰጽ የድርሻውን እንዲወጣ አቶ አህመድ ጠይቀዋል፡፡
ከአብረሞ ወረዳ ምክር ቤት አባላት መካከል አቶ ሸረፈዲን አብደላ በአካባቢው የኑሮ መሠረት የሆነው ግብርና በሚፈለገው መልኩ እንዳልተለወጠ ጠቅሰው አስፈጻሚውን አካል ከመቆጣጠር ጀምሮ ተቀናጅተው እንደሚሰሩ ገልጸዋል፡፡
የኡራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አማን አብዱራሂም በበኩላቸው፤ ራስን በራስ የማስተዳደር የህዝቡ ጥያቄ የተመለሰው በሃገራዊ ለውጡ እንደሆነ ገልጸው በዚህም የተፈጠረው የህብረተሰቡን መነሳሳት በመጠቀም የረጅም ጊዜ ጥያቄውን ለመመለስ አስተዳድሩ ይተጋል ብለዋል ፡፡
የህብረተሰቡ ድጋፍ በእጅጉ እንደሚያስፈልጋቸው ዋና አስተዳዳሪው አስታውቀዋል፡፡
በአብረሞ ወረዳ ምክር ቤት ጉባዔ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የአሶሳ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንድሪስ መሀመድ፤ በዞኑ በፖለቲካ ሽፋን የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኞች ህብረተሰቡን በብሔር ለመከፋፈል የሚያደርጉትን ጥረት ለመከላከል የወረዳው አመራሮች ሹመት ህብረ ብሔራዊ እንዲሆን ተደርጓል ብለዋል፡፡
አስተዳድሮቹ በቅርቡ ተጨባጭ የሠላምና የልማት እቅድ አስቀምጠው እንደሚተገብሩ ጠቅሰው ፤ በጀትን ጨምሮ የአቅም ግንባታ ድጋፍ ዞኑ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል፡፡
ምክር ቤቶቹ አፈጉባዔና ምክትል አፈ ጉባዔ የመረጡ ሲሆን ፤ የወረዳዎቹ ዋና እና ምክትል አስተዳዳሪን ጨምሮ የተለያዩ ሹመቶችን በሙሉ ድምጽ አጽደቀዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ምክር ቤት በቅርቡ ባካሄደው ጉባዔ በአሶሳ ዞን የአሶሳ ወረዳን በሁለት በመክፈል አብረሞና ኡራ ወረዳዎች ሆነው እንዲዋቀሩ መወሰኑን ኢዜአ በወቅቱ ዘግቧል።