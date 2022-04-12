በቅዱስ ላሊበላ ገዳም ሥር የሚተዳደሩ ካህናትና ሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎች የቱሪዝም እንቅስቃሴ ባለመኖሩ ለችግር ተዳርገዋል

አዲስ አበባ ሚያዚያ 4 /2014 (ኢዜአ) በኮቪድ- 19ና በጦርነቱ ሳቢያ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ባለመኖሩ በቅዱስ ላሊበላ ገዳም ሥር የሚተዳደሩ ካህናትና ሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎች አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸው ተገለፀ።
የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አሁን ያለበትን ሁኔታ አስመልክቶ የገዳሙ አስተዳዳሪና ብጹዓን ሊቃነ ጳጳሳት መግለጫ ሰጥተዋል።
በአሁኑ ወቅት ወደ አካባቢው አንድም ቱሪስት እየመጣ ባለመሆኑ ከ10 ሺህ በላይ ካህናትና ቤተሰቦቻቸው ለችግር ተዳርገዋል።
ከ100 በላይ ሰራተኞች፣ 800 የአብነት ተማሪዎችና ከ200 አረጋዊያን እንዲሁም ወላጅ አልባ ሕጻናት በችግር ውስጥ መሆናቸውን የገዳሙ ዋና አስተዳዳሪ አባ ጽጌ ስላሴ መዝገቡ ገልጸዋል።
ገዳሙ ከዚህ ችግር እንዲወጣም መንግሥትና የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
የሰሜን ወሎ፣ የደቡብ ወሎ እና የከሚሴ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹዕ አቡነ ኤርሚያስ በበኩላቸው የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያ አሉኝ ከምትሏቸው ቅርሶች ዋነኛ ነው።
ሆኖም አሁን ላይ ገዳሙ ያለበትን ሁኔታ በመረዳት ሁሉም ድጋፍ ሊያደረግ ይገባል ብለዋል።
በዚህ ሳምንት መጨረሻም በአዲስ አበባ የገቢ ማሰባሰቢያ መርኃ ግብር እንደሚካሄድም ጠቁመዋል።
አሁን ላይ በአካባቢው የመብራትና የውሃ አገልግሎት ባለመኖሩም ኅዝቡ ለተጨማሪ ጉዳት እየተዳረገ መሆኑም በመግለጫው ተገልጿል።