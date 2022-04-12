የ”ደራሮ ፓርክ” 50 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ ለመገንባት የቅድመ ዝግጅት ስራ ተጠናቀቀ

ዲላ ፤ ሚያዚያ 4/2014 (ኢዜአ) በጌኤኦ ዞን የ”ዳራሮ ፓርክ”ን በዲላ ከተማ 50 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ ለመገንባት ቅድመ ዝግጅት ስራ መጠናቀቁ ተገለጸ።
ፓርኩን የደቡብ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ከዞኑ መንግስትና ከዲላ ከተማ አስተዳዳሪ ጋር በቅንጅት ለመገንባት በዲዛይኑ ዙሪያ ውይይት ተካሄዷል።
በውይይቱ ወቅት የክልሉ ከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ይልማ ሱንታ እንዳስረዱት፤ የፓርኩ ግንባታ በሁለት ምዕራፍ ተከፍሎ በሶስት ዓመታት አጠናቆ ለአገልገሎት ለማብቃት ታቅዷል።
በ1 ነጥብ 5 ሄክታር ላይ ከሚሸፍነው የፓርኩ መሬት 75 በመቶው አረንጓዴ ልማት፤ ግንባታው ደግሞ 25 በመቶ እንደሚይዝ ገልጸው፤ የጌዴኦ ብሔርን ባህልና ታሪክ በሚያጸባሪቅ መልኩ እንደሚሰራ አስረድተዋል።
ከ49 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የሚገነባው ፓርኩ መንገድ፣ የስብሰባ አዳራሽ፣ መዝናኛዎችና የልጆች መጫዎቻ እንደሚያካትት አስታውቀዋል።
የፓርኩም ጥናትና ዲዛይን መጠናቀቁን አመልክተው፤ ወደ ትግበራ ለመግባት የመጨረሻ ዙር ውይይት መካሄዱንም ተናግረዋል።
ከህብረተሰቡ የተገኙ የማዳበሪያ ሀሳቦችን በግብዓትነት በማካተት ግንባታው በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚጀመር መሆኑን ጠቁመዋል።
ግንባታው የሁሉንም አካል ተሳትፎ የሚጠይቅ በመሆኑ ነዋሪውን ጨምሮ የከተማ አስተዳደርና የዞኑ አስተዳር አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉም አመልክተዋል።
የዲላ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ተስፋጽዮን ዳካ በበኩላቸው፤ የዞኑን ገጽታ አጉልቶ የሚያሳይ ፓርክ መገንባቱ የከተማውን ገጽታ ከመቀየሩ ባለፈ ለበርካታ ወጣቶች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥር ተናግረዋል።
ከተማ አስተዳደሩ የፓርኩ ግንባታ እንዲሳካ ነዋሪውን በማስተባበር የሚጠበቅበትን ሁሉ እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
ለፓርኩ ግንባታ ተፈፃሚነት ዞኑ የድርሻውን እንደሚወጣ ያረጋገጡት ደግሞ የጌዴኦ ዞን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ መንግስቱ ተክሌ ናቸው።
የጌዴኦ ባህልና ታሪክን የሚያንፀባርቅ ትልቅ ሐውልት ግንባታም በቅርቡ ለማስጀመር ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁንም ጠቁመዋል።
ይህም ከፓርኩ ግንባታ ጋር ተዳምሮ ዲላን የኢንዲስትሪና የንግድ ማዕከል እንዲትሆን የሚደረገውን ጥረት እንደሚያግዝ አስረድተዋል።