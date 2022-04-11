የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽነሮች በስብዕናና ስነ ምግባር ግንባታ ላይ ትኩረት ሰጥተው ሊንቀሳቀሱ ይገባል

አዳማ ፤ ሚያዝያ 03/2014(ኢዜአ) የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽነሮች በስብዕናና ስነ ምግባር ግንባታ ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲንቀሳቀሱ የፌዴራል ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ዑርቃቶ አሳሰቡ።
ሀገር አቀፍ የፀረ ሙስና ኮሚሽነሮች የጋራ ትብብር ጉባዔ በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ነው።
በጉባዔው መክፈቻ ላይ ኮሚሽነሩ እንዳመለከቱት፤ በየደረጃው ያሉ የዘርፉ ኮሚሽነሮች በሀገሪቱ የተንሰራፋውን ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን ለማስወገድ በጽናት መስራት ይጠበቅባቸዋል።
ሙሰኞችን ማጋለጥና እርምጃ እንዲወስድባቸው ማድረግ ከኮሚሽነሮቹ የሚጠበቅ ቀዳሚ ተግባር ነው ብለዋል።
”ሙስናን ለመከላከል የተቀረፁ ስትራቴጂዎችና ፖሊሲዎች ምን ያህል ውጤታማ ናቸው የሚለው የጉባዔው አጀንዳ ነው” ያሉት ዶክተር ሳሙኤል፤ የፖሊሲዎቹና ስትራቴጂዎች አተገባበር፣ችግር ፈቺነትና ውጤታማነት ያተኮረ ውይይትም እንዲሁ።
የህዝብ ጥቆማዎችን መሰረት በማድረግ እርምጃ ከመውሰድ፣በሙስና የባከኑ ሀብትን ከማስመለስና የችግሩ ተዋንያን ለፍትህ እንዲቀርቡ ከማድረግ አኳያ የተገኘው ውጤትና ያጋጠሙ ችግሮች ላይ በመምከር አቅጣጫ እንደሚቀመጥ ተናግረዋል።
በቀጣይ ሶስት ወራት በተለይ መንግስት ከህዝቡ ጋር ባደረገው ምክክር ጎልቶ የወጡ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች፣ሌብነትና ብልሹ አሰራርን ለማስወገድ የሚወሰዱ እርምጃዎች በሚደገፉባቸው መንገዶች ላይ ጉባዔው በዋናነት ይመክራል ብለዋል።
ለዚህም ስራ ውጤታማነት ቀልጣፋ የመረጃ ስርዓት መዘርጋት፣ትስስርና ትብብርን የሚያጠናክር ሀገራዊ ንቅናቄ ለማካሄድ መሆኑንም ኮሚሽነሩ አብራርተዋል።
በደቡብ ክልል የፀረ ሙስና ኮሚሽን የእቅድና በጀት ዝግጅት ዳይሬክተር አቶ ኢያሱ ደርጮ እንዳሉት፤ በክልሉ የፀረ ሙስና መከላከል የአሰራርና የህግ ማእቀፎችን ከማሻሻል ጀምሮ በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል።
ኮሚሽኑ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከ26ሺህ ካሬ ሜትር በላይ መሬትና ከ108 ሚሊዮን ብር በላይ የተመዘበረ ገንዘብ ማስመለሱን ጠቅሰዋል።
በክልሉ በተካሄዱ ህዝባዊ የውይይት መድረኮች ጎልተው ለተነሱ ቅሬታዎች በተለይ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር፣ሌብነትና ብልሹ አሰራሮች ላይ በሚወሰደው እርምጃ ኮሚሽኑ ድርሻውን በግንባር ቀደምትነት ይወጣል ብለዋል።
ለሁለት ቀናት በሚቆየው ጉባዔ ከሁሉም ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽነሮችና ሌሎችም አካላት እየተሳተፉ መሆኑን ኢዜአ ከሥፍራው ዘግቧል።