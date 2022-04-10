የስራ አጥነትና የማዘውተሪያ ስፍራ ችግራችን በጥናት ታግዞ መፍታት ይገባል-የሀረሪ ክልል ወጣቶች

ሐረር ሚያዚያ 2 /2014 (ኢዜአ) የስራ አጥነትና የማዘውተሪያ ስፍራ ችግራችን በጥናት በመታገዝ ሊፈታ ይገባል ሲሉ የሀረሪ ክልል ወጣቶች ጠየቁ።
የብልጽግና ፓርቲ የሐረር ወጣቶች ሊግ “ የፈተናዎች መብዛት ከብልፅግና ጉዟችን አያስቆመንም” በሚል መሪቃል በክልሉ ከሚገኙ ወጣቶች ጋር ውይይት አካሂዷል።
የውይይቱ ተሳታፊ ወጣቶች በተለይ የስራ እድል ተጠቃሚ ከመሆን፣ የኑሮውድነትና ሌሎች አንገብጋቢ ያሏቸውን ጥያቄዎች በማቅረብ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።
ከተሳታፊዎቹ መካከል ወጣት ኢብራሂም አብዲልሰመድ “እንደ ሀገር ለማሳካት የታቀደው ብልጽግና እንዲሳካ የወጣቱ የስራ አጥነት ችግር ሊፈታ ይገባል” ብሏል።
በተለይ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶች ስራ እያገኙ አለመሆናቸውን ጠቅሶ ለችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲፈለግ ጠይቋል።
ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ ወጣት ብርሃኑ ወንዱ እንዳለው በክልሉ የስፖርት ማዘውተርያ ስፍራዎች ለመናኽርያና ለሌሎች አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉ ወጣቱን ወደ አላስፈላጊ ሱስ እንዲገባ እያስገደደ በመሆኑ ችግሩ እንዲፈታ ጠይቋል።
“ሸቀጥ የሚደብቁ እና በምርት ላይ አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ የሚሸጡ ነጋዴዎች ለሚስተዋለው የኑሮ ውድነት ምክንያት በመሆናቸው ህግ የማስከበር ተግባር መጠናከር አለበት” ሲል ወጣት ብርሃኑ አክሏል።
በክልሉ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሰፊ በመሆናቸው መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊቀርፋቸው ይገባል ያለው ደግሞ ወጣት ያሬድ ሙሉጌታ ነው።
“አመራሩ የወጣቱን የስራ አጥነት ችግር ታች ወርዶና ወጣቱን አወያይቶ የክትትልና ቁጥጥር ስራን በማጠናከር በጥናት ላይ በመመስረት ችግሩን ሊቀርፍ ይገባል” ሲል ጠይቋል።
በብልጽግና ፓርቲ የሐረሪ ክልል ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሐሰን አብዲ ለቀረቡት ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ ወጣቱ ሊገጥሙ በሚችሉ ሃገራዊ ተግዳሮቶች ላይ የመፍትሄ አካል ሊሆን እንደሚገባ ጠቁመዋል።
“ወጣቱ ለሀገራዊ እድገቱና ብልጽግና መረጋገጥ ከፍተኛ ድርሻ ያለው በመሆኑ ከመንግስት ጋር በመቀናጀት ችግሮቹን ለመቅረፍ የሚያከናውናቸውን ስራዎች አጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል” ብለዋል።
በውይይቱ ላይ የተገኙት በብልፅግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ወጣት ሊግ ጽህፈት ቤት ሀላፊ መለሰ አባተ በበኩላቸው “ችግሮችን ለመፍታት የሚከናወኑ ስራዎች ለመንግስት ብቻ የሚተው ባለመሆኑ ወጣቱም የራሱን ድርሻ ማበርከት ይገባዋል” ብለዋል።
በመንግስት የተያዙ እቅዶች እንዲሳኩ ወጣቱ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ በሚከናወኑ ተግባራት ላይ የድርሻውን እንዲወጣ መልእክት አስተላልፈዋል።