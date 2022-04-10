አመራሩ የህዝቡን የአብሮነት እሴቶች በመጠቀም ለሰላም መስፈን መስራት አለበት -ሰላም ሚኒስቴር

ሀዋሳ ሚያዝያ 2/2014 (ኢዜአ) አመራሩ የህዝቡን የጋራና የአብሮነት እሴቶች በመጠቀም ግጭቶችን በማስቆም ለዘላቂ ሰላም መስፈን በትጋት ሊሰራ እንደሚገባ የሰላም ሚንስቴር አስገነዘበ ።
ሚንስቴር መስሪያ ቤቱ ከሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋር በመተባበር በሰላም እሴት ግንባታ ዙሪያ እስከ ወረዳ መዋቅር ላሉ የቢሮው አመራሮች በአለታ ወንዶ ከተማ ስልጠና እየሰጠ ነው።
በስልጠናው ላይ በሚንስቴሩ የሰላም ግንባታ ይሬክተር አቶ ወንድወሰን መኮንን እንዳሉት ኢትዮጵያውያን በመከባበር፣ በመተማመን፣ በመደማመጥና በአብሮነት በሰላም የመኖር እሴት ባለቤቶች ነን።
“ይህ እሴታችን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተሸረሸረ በመምጣቱ ምክንያት በጥቃቅን ችግሮቻችን ከመነጋጋርና፣ ከመደማመጥ ከመከባበርና ሀሳብን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ከመግለጽ ይልቅ ግጭትን መፍጠር እየተስተዋለ ነው” ብለዋል።
“መጠፋፋትና እርስ በእርስ መወነጃጀል ለአብሮነትና አንድነታችን አይበጅም” ያሉት ዳይሬክተሩ የሰላም እሴቶቻችንን በማጎልበት እንደ ቀድሞው በመተሳሰብና በፍቅር በጋራ መኖር ይበጀናል” ሲሉ አስገንዝበዋል ።
ሀገራችን ካለችበት የሰላም እጦት ተላቃ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሰላም ያለስጋትና መፈናቀል እንዲኖር ለማድረግ መትጋት እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የሲዳማ ህዝብ ግጭትን የሚያስቀሩ የተለያዩ እሴቶች ባለቤት መሆኑን ጠቁመው አመራሩ የህዝቡን የጋራና የአብሮነት ባህላዊ እሴቶች በማጎልበትና በመጠቀም ግጭቶችን በማስቆም ለዘላቂ ሰላም መስፈን የሚጠበቅበትን ሁሉ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለበት አስገንዝበዋል።
የሲዳማ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሀላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቲዮስ የሲዳማ ክልል ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ቢሆንም ክልሉን ሰላማዊ በሆነ መንገድ የመምራት ስራ እየተሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ አንዳንድ አካላት በክልሉ የሰፈነውን ሰላም ለማደፍረስ የተለያዩ ግጭት ቀስቃሽ ተግባራት እየፈጸሙ እንደሚገኙ ጠቁመዋል።
“ክልሉ ከኦሮሚያ 21 ወረዳዎችና 105 ቀበሌዎች ጋር እንዲሁም ከደቡብ ክልል ሁለት ዞኖችና ስድስት ወረዳዎች እንደሚዋሰን ጠቁመው “አንዳንድ አካላት አብሮ የሚኖረውን ህዝብ ለመለያየት እየተራወጡ ነው” ብለዋል።
በአካባቢዎቹ የሚስተዋሉ የግጭት መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን ለይቶ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በቅንጅት በመሰራቱ የከፋ ጉዳት ሳይከሰት መቅረቱን ጠቁመዋል።
በስልጠናው ከሲዳማ ክልል ሁሉም ወረዳዎችና ከተሞች የተውጣጡ የሰላምና ጸጥታ አደረጃጀትና አመራሮች ተሳታፊ ሆነዋል።