በጋምቤላ ክልል ዘንድሮ ከ46 ሺህ 260 ቶን በላይ የቡና ምርት ተገኘ

ጋምቤላ ሚያዚያ 2/2014 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል ዘንድሮ ከ46 ሺህ 260 ቶን በላይ የቡና ምርት መገኘቱን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ አስታወቀ።
ከተገኘው የቡና ምርት ከ173 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጪ ምንዛሬ ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅ ቢሮው ገልጿል።
በቢሮው የቡናና ቅመማ ቅመም ልማትና ግብይት ዳይሬክተር አቶ እሸቱ ዘውዴ ለኢዜአ እንደገለጹት የቡና ምርቱ የተገኘው በክልሉ የመንጌሽና ጎደሬ ቡና አብቃይ ወረዳዎች ነው።
የቡና ምርቱ የተገኘው በአርሶ አደሮችና በባለሃብቶች ከለማው 62 ሺህ 790 ሄክታር ማሳ ላይ መሆኑን ጠቁመው ምርቱ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነፃፀር የ19 ሺህ 878 ቶን ብልጫ እንዳለው ተናግረዋል።
ከተገኘው ምርት ውስጥ እስከ የካቲት 2014 ዓም ድረስ ከ12 ሺህ 328 ቶን በላይ የታጠበና የተቀሸረ ቡና ለማዕከላዊ ገበያ መቅረቡን ዋና ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል።
የተስተካከለ የዝናብ ስርጭት መኖሩና ለቡና ልማት የሚውለው ማሳ በየአመቱ እየጨመረ መምጣቱ ለተገኘው የቡና ምርት መጨመር አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቅሰዋል ።
በወረዳዎቹ የቡና ምርታማነትን ለማሳደግ የተሻሻሉ የቡና ዝርያዎችን ለአርሶ አደሩ የማሰራጨትና ያረጁ የቡና ተክሎችን የማደስ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አቶ እሸቱ ገልጸዋል ።
በጎደሬ ወረዳ የሪ ቀበሌ በቡና ልማት ከተሰማሩት አርሶ አደሮች መካከል አቶ አስማረ ይግዛው በሰጡት አስተያየት ባለፈው ዓመት በሄክታር ያገኙት ምርት አምስት ኩንታል ብቻ እንደነበር አስታውሰው ዘንድሮ ሰባት ኩንታል ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
“በዘንድሮው ዓመት የተሻለ የቡና ምርት የተገኘው በአበባ ወቅት በቂ የዝናብ መጠን በማገኘቱ ነው” ብለዋል።
ዘንድሮ ከቡና የተሻለ ጥቅም በማግኘታቸው ለዘርፉ ትኩረት መስጠታቸውን የገለጹት ደግሞ የቀበሌው ነዋሪ አቶ አረጋህኝ በቀለ ናቸው።
በዘንድሮው የምርት ዘመን 130 ኩንታል ጀንፈል የቡና ምርት ማግታቸውን ጠቁመው ምርቱ ካለፈው ዓመት የ90 ኩንታል ብልጫ ያለው መሆኑን ገልጸዋል።