በመዲናዋ በግል ትምህርት ቤቶች ከሚያስተምሩ መምህራን መካከል 24 በመቶ የሚሆኑት በመምህርነት ሙያ ያልሰለጠኑ ናቸው

ሚያዚያ 2/2014/ኢዜአ/ በመዲናዋ በግል ትምህርት ቤቶች ከሚያስተምሩ መምህራን መካከል 24 በመቶ የሚሆኑት በመምህርነት ሙያ ያልሰለጠኑ መሆናቸውን የአዲስ አበባ የትምህርት ስልጠና፣ ጥራትና ቁጥጥር ባለስልጣን አስታወቀ።
የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በበኩሉ ከተለያዩ የትምህርት ተቋማት ጋር በመነጋጋር የማስተማር ስነ-ዘዴ ስልጠና ያልወሰዱ መምህራንን የማሰልጠን ስራ እያከናወነ መሆኑን ገልጿል።
በአዲስ አበባ ከመንግስት ትምህርት ቤት ወጪ 1 ሺህ 562 ትምህርት ቤቶች ያሉ ሲሆን በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥም ከ23 ሺህ 400 በላይ መምህራን እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ።
በባለስልጣኑ የመምህራንና የትምህርት ቤቶች አመራር ፈቃድ ቡድን መሪ አቶ ሰንደቁ ያዛቸው ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በመዲናዋ በመምህርነት ሙያ ያልሰለጠኑ እና ባልሰለጠኑበት የትምህርት ዓይነት የሚያስተምሩ በርካታ መምህራን አሉ።
በተለይ በግል ትምህርት ቤቶች ላይ ችግሩ በስፋት እንደሚታይም ነው ያነሱት፡፡
በ2013 ዓ.ም የተደረገው ጥናት በከተማዋ በግል ትምህርት ቤቶች ከሚያስተምሩ መምህራን መካከል 24 በመቶ የሚሆኑት በመምህርነት ሙያ ያልሰለጠኑ መሆናቸውን አመልክቷል።
በመንግስት ትምህርት ቤቶች በማስተማር ላይ ከሚገኙት መካከልም አራት ነጥብ ሁለት በመቶ የሚሆኑ መምህራን ባልሰለጠኑበት የመምህርነት ሙያ በማስተማር ላይ እንደሚገኙም ጠቁመዋል፡፡
ይህም ለትምህርት ጥራት መጓደል የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽእኖ እንዳለው ገልጸው፤ ችግሩን ለመቅረፍ የከተማዋ ትምህርት ቢሮና ትምህርት ሚኒስቴር ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው ጠቁመዋል፡፡
በባለስልጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ምዘና የሚወስዱ ማናቸውም መምህራን በመጀመሪያ የመምህርነት ሙያ ስልጠና ሊወስዱ እንደሚገባ የሚያስገድድ መመሪያ በመኖሩ ምክንያት በርካታ መምህራን በግላቸው ስልጠናውን እየወሰዱ እንደሚገኙም ተናግረዋል፡፡
የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሳምሶን መለሰ በበኩላቸው፤ በአንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች የማስተማር ስነ-ዘዴን ያልወሰዱ መምህራን መኖራቸውን ጠቁመዋል፡፡
ይህም ለትምህርት ጥራት መጓደል የሚያስከትለውን ተጽእኖ በመገንዘብ ለመምህራኑ ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ለአብነትም በቅድመ መደበኛ ለሚያስተምሩ ከአንድ ሺህ ስድስት መቶ በላይ መምህራን ስልጠና መሰጠቱን አንስተዋል፡፡
ስልጠናው በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል፡፡
ችግሮቹን ለመፍታት ቢሮው ከኮተቤ ሜትሮፓሊታን እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ከደብረብርሃን መምህራን ኮሌጅ ጋር በመቀናጀት ችግሩን በዘላቂነት ለመቅረፍ እየሰራ እንደሚገኝም ጠቁመዋል፡