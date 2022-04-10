በድሬዳዋ አስተዳደር የሲሚንቶ ዋጋ መናር በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ጫና እያሳደረ ነው

ድሬዳዋ ሚያዚያ 02/2014 (ኢዜአ)..በድሬዳዋ አስተዳደር የሲሚንቶ ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ መናር በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ጫና እያሳደረ መሆኑን በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች ገለጹ፡፡
የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በበኩሉ በየጊዜው እየጨመረ የመጣው የሲሚንቶ ዋጋ በግንባታው ዘርፍ ላይ እያሳደረ ያለውን ጫና ለማቃለል የሚያስችል አዲስ የግብይት ሥርዓት መዘርጋቱን አስታውቋል።
በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩት አቶ መሀመድ አህመድ ለኢዜአ እንደገለጹት በየጊዜው እየጨመረ የሚገኘው የሲሚንቶ ዋጋ በስራቸው ላይ ተጽእኖ እያሳደረ ይገኛል።
“በድሬዳዋ መርማሳ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ዘመናዊ ቤቶች እየገነባን ቢሆንም በሲሚንቶ ዋጋ መናር ምክንያት ሥራውን ለማቋረጥ ተገደናል” ብለዋል፡፡
በድሬዳዋ ከሶስት ወር በፊት 500 ብር ይገዙ የነበረው ሲሚንቶ አሁን ዋጋው ከ750 ብር በላይ መድረሱን ገልጸው፤ የሚመለከታቸው አካላት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።
የሲሚንቶ ዋጋ መወደድ ተቋራጩን ብቻ ሳይሆን በግንባታ ስራ ተሰማርተው በእለት ገቢ የሚተዳደሩ ዜጎችን ህይወት ጭምር እያናጋ ነው ያሉት ደግሞ የቀን ሠራተኛው አቶ አህመድ አብደላ ናቸው፡፡
እሳቸው እንዳሉት የዕለት ገቢያቸው ለሣምንት በመቋረጡ ልጆቻቸው ለዕለት ምግብ ችግር ተጋልጠዋል፡፡
“የዕለት ምግብ ያጣ ሰው ደግሞ ወደሌብነት መሄዱ ስለማይቀር መንግስት ለደሃው ህብረተሰብ ሲል በጉዳዩ ላይ ጣልቃ መግባት አለበት” ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባን ጨምሮ የአስተዳደሩ አመራሮች ከድሬዳዋ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ የስራ ሀላፊዎች ጋር ተቀናጅተው የሲሚንቶ ዋጋን የሚያረጋጋ አሰራር በጋራ ዘርግተው ይፋ አድርገዋል፡፡
ከንቲባ ከድር ጁሃር እንዳሉት በየጊዜው እየጨመረ የሚገኘው የሲሚንቶ ዋጋ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ብቻ ሣይሆን በዘርፉ የተሰማሩ ተቋራጮችን የምጣኔ ሃብት እንቅስቃሴን እየገታው ነው።
እንዲሁም በዘርፉ ተሰማርተው በዕለት ገቢ በሚተዳደሩ በርካታ ዜጎች ህይወት ላይም ጫና ፈጥሯል ብለዋል።
በመሆኑም አስተዳደሩ እየጨመረ የመጣው የሲሚንቶ ዋጋ በግንባታው ዘርፍ ላይ እያሳደረ ያለውን ጫና ለማቃለል ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት አዲስ የግብይት ሥርዓት መዘርጋቱን ገልጸዋል።
አዲስ የተዘረጋው የግብይት ሥርዓት በድሬዳዋ ለሲሚንቶ ዋጋ መናር ምክንያት የሆኑ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል ነው ብለዋል።
ለሲሚንቶ ዋጋ መናርና መባባስ ጉልህ ድርሻ ያላቸውን ህገ-ወጥ ደላሎችን ከግብይት ሰንሰለቱ በማስወገድ ህጋዊ የግብይት ሥርዓት እንዲረጋገጥ የሚያስችል መሆኑን አስረድተዋል
ከንቲባ ከድር እንዳሉት አዲሱ የግብይት ሥርዓት በከተማው የሚገኙ 200 የሲሚንቶ ቸርቻሪ ነጋዴዎች በቀጥታ ምርቱን ከሲሚንቶ ፋብሪካ ገዝተው ለተጠቃሚዎች የሚያቀርቡበት ነው፡፡
የድሬዳዋ ምክትል ከንቲባና ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀርቢ ቡህ እንደገለጹት የግብይት ሥርዓቱ ቀደም ሲል ሲሰራበት የነበረውን እስከ ሰባት የሚደርሰው የግብይት ሰንሰለት በመቁረጥ ወደ ሶስት ያወረደ ነው።
አዲሱ የግብይት ሥርዓት መንግሥት ከዘርፉ ማግኘት የሚገባውን ገቢ በአግባቡ እንዲያገኝ የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል።
የግብይት ሰንሰለቱ እንዲያጥር መደረጉ የሲሚንቶ መሸጫ ዋጋን በማረጋጋት የኮንስትራክሽን ዘርፉን በማነቃቃት ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል የመፍጠር አቅም እንደሚያሳድግም ተናግረዋል፡፡
እንደ አቶ ሀርቢ ገለጻ የንግድና ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ማኔጅመንት ባካሄደው ስብሰባ ነጋዴዎች በኩንታል በ440 ብር ከፋብካው የሚወጣውን ሲሚንቶ ለተጠቃሚው በ530 ብር እንዲሸጡ ተወስኗል፡፡
የተቀመጠው አዲሱ አሰራር በአግባቡ እንዲተገበር የከተማው የአስተዳደር ከፀጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል ብለዋል፡፡
የኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ኩባንያ የቦርድ አባል አቶ ፍጹም ንጉሴ በበኩላቸው የናሽናል ሲሚንቶ የህብረተሰቡን መሠረታዊ ጥያቄ ለመፍታት ከአስተዳደሩ ጋር በመቀናጀት የግብይት ሰንሰለቱን የሚያሳጥርና ያልተገባ የዋጋ ጭማሪን የሚያስቀር ውሳኔ መወሰኑን ገልጸዋል፡፡
የኢትዮጵያው የኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ኩባንያ ከቻይና ዌስት ሆልዲንግ ኩባንያ ጋር በመጣመር በ350 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር አዲስ ዘመናዊ የሲሚንቶና የብረት ቅይጥ ፋብሪካ በሚቀጥለው ወር ድሬዳዋ ላይ መገንባት እንደሚጀምሩ ኢዜአ መዘገቡ ይታወሳል፡፡