በኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ መካከል ያለው የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት እያደገ መጥቷል

አዲስ አበባ ሚያዝያ 2/2014(ኢዜአ) በኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ መካከል ያለው የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት እያደገ መምጣቱን በኢትዮጵያ የኢንዶኔዥያ አምባሳደር ተናገሩ፡፡
በኢትዮጵያ የኢንዶኔዥያ አምባሳደር አል ቡስይራ ባስኑር ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት፤ በሁለቱ አገራት መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በሁሉም መስክ እያደገ መጥቷል።
የአገራቱ ግንኙነት በተለይ በኢኮኖሚ ዘርፍ እየጠነከረ መምጣቱን ጠቅሰው ባለፈው ዓመት 70 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው የንግድ ልውውጥ መደረጉን ገልጸዋል።
በሁለቱ አገራት መካከል ያለው የንግድ ግንኙነት ይበልጥ እንዲጎለብት የንግድ ትብብሩን የማጠናከር ስራ ይሰራል ብለዋል።
እንደ አምባሳደሩ ገለጻ በርካታ የኢንዶኔዥያ ባለሃብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታ መኖሩ ገለጻ ተደርጎላቸዋል፡፡
80 በመቶ የኢንዶኔዥያ ዲፕሎማሲ የሚያተኩረው ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል።
ኢንዶኔዥያ ጥጥ፣ ቆዳ፣ ቅመማ ቅመሞችንና ቡናን በስፋት ከኢትዮጵያ እንደምትሸምት አምባሳደር አል ቡስይራ አረጋግጠዋል።
ኢትዮጵያ ደግሞ ዘይት፣ ሳሙና፣ ወረቀት፣ የኤሌክትሮኒክስ ውጤቶችን እንዲሁም የቤተ ውበት እቃዎችን ከኢንዶኔዥያ እያሰገባች ትገኛለች ነው ያሉት፡፡
በትምህርት ዘርፍም ቢሆን በርካታ የኢንዶኔዥያ ዩኒቨርሲቲዎች ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ተባብረው መስራት እንደሚፈልጉም አክለዋል።
እስካሁንም አርባ ምንጭ፣ ባህር ዳር፣ ሐዋሳና ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከኢንዶኔዥያ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አብረው መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት መፈራረማቸውን አንስተዋል።
በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ሊካሄድ የታሰበው አካታች አገራዊ ምክክር በኢንዶኔዥያ በኩል ድጋፍ የሚቸረው ነው ብለዋል አምባሳደሩ።
ኢትዮጵያዊያን የውስጥ ችግራቸውንም ሆነ ቀጣናዊና ዓለም ዓቀፋዊ ጉዳዮችን እንዴት መፍታት እንዳለባቸው ያውቃሉ ሲሉም ተናግረዋል፡፡
በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመረው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 1961 ዓ.ም መሆኑን የታሪክ ድርሳናት ያመላክታሉ።