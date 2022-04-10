የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች የፌዴራል ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤትን ጎበኙ

ሚያዚያ 02 ቀን 2014 (ኢዜአ) የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገርና እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ እንዲሁም የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ አፈ ጉባኤዎች፣ ሚኒስትሮችን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እና የብልፅግና ፓርቲ አመራሮች ፌዴራል ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤትን ጎበኙ።
ሃላፊዎቹ የተቋሙን የህንፃ ዕድሳትን፣ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች፣ ዳጂታል የሬዲዮ መገናኛዎች፣ የደህንነት ካሜራዎችና ሌሎች የፖሊስ አገልግሎት ቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን ጎብኝተዋል።
መጋቢት 17 ቀን 2014 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ተቋሙን መጎብኘታቸው የሚታወስ ሲሆን፤ በወቅቱ “ፖሊስ ዘመናዊ ሰራዊት እንዲሆን የጀመርነውን ሪፎርም አጠናክረን የምንቀጥልና የፌደራል መንግሥት ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚያደርግ መሆኑን አረጋግጣለሁ” ማለታቸው ይታወሳል።
ፖሊስ እንደ ህግ አስከባሪ ህግ ጠንቅቆ የሚያውቅ፣ እንደ ወንጀል መርማሪ የወንጀል ምርመራ ክህሎት ያለው፣ የስነ-ባህሪ ጥናት ያጠና እንዲሁም ‘ቢሄቪየራል ሳይኮሎጂን ጠንቅቆ የሚያውቅ እንዲሆን የተጀመረው ሪፎርም እንደሚቀጥልም አመልክተዋል።