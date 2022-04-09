መንግሥት በተጠና አግባብ ለወጣቱ የሥራ ዕድል ጥያቄዎች ምላሽ ሊሰጥ ይገባል

ጎንደር ሚያዚያ 1/2014(ኢዜአ) ወጣቱ የሀገርና የቤተሰብ ሸክም እንዳይሆን መንግሥት በተጠና አግባብ የወጣቱን የሥራ እድል ጥያቄዎች ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ የጎንደር ከተማ ወጣቶች ገለጹ፡፡
“የፈተናዎች መብዛት ከብልፅግና ጉዟችን አያስቆመንም” በሚል መሪ ቃል የብልፅግና ፓርቲ የወጣቶች ሊግ ከከተማው ወጣቶች ጋር ዛሬ ውይይት አካሂዷል።
የመድረኩ ተሳታፊ ወጣት መላኩ ፈንቴ እንዳለው በርካታ ሥራ አጥ ወጣቶች የቤተሰብና የሀገር ሸክም በመሆን ለችግር ተጋልጠዋል።
መንግሥት የወጣቱን መሰረታዊ ችግር በአግባቡ ተገንዝቦ ለመፍታት በሚቀርጸው ፖሊሲና አተገባበር ላይ ለሥራ ዕድል ፈጠራ ይበልጥ ትኩረት መስጠት እንዳለበት ተናግሯል።
በርካታ ስራ አጥ ወጣቶችን የሚቀጥሩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ላይ መንግስት ትኩረት በማድረግ ስራ ለሌላቸው ምቹ ሁኔታ መፍጠር ይኖርበታል” ያለው ደግሞ ሌላው የጎንደር ከተማ ነዋሪ ወጣት በኃይሉ ምናለ ነው።
ተመርቀው ያለስራ የተቀመጡ በርካታ ወጣቶች በከተማው እንዳሉ ገልጾ፣ ወጣቶቹ በራሳቸው እንዲቆሙ የመንግሥት የኢኮኖሚ ፖሊሲ መፍትሄ የሚሰጥ መሆን እንዳለበት ተናግሯል።
እንደ ወጣቱ ገለጻ፣ በከተማዋ በርካታ አምራች ኢንዱስትሪዎች ባለመስፋፋታቸው ወጣቱ አልባሌ ቦታ እየዋለ ለተለያዩ ሱሶች ተጋልጧል፤ የቤተሰብና የሀገር ሸክም እየሆነ ነው።
“ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ለዓመታት ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶች ብዙ ናቸው” ያለው ወጣቱ፣ አቅም ያላቸው ባለሀብቶችም ለወጣቱ የሥራ ዕድል እንዲፈጥሩ ጠይቋል።
በከተማው ለወጣቶች የሥራ መንቀሳቀሻ ብድር ከማመቻቸት ጀምሮ የማምረቻና የመሸጫ ቦታዎች በበቂ መጠን እንዲዘጋጅ የጠየቀችው ደግሞ በከተማው የአራዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ወጣት ስመኝ ታከለ ናት።
የጎንደር ከተማ ብልፅግና ፓርቲ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አዝመራው ተዘራ ብልፅግና በጉባኤው ካስቀመጣቸው ዋና ዋና አቅጣጫዎች አንዱ የወጣቱን የሥራ አጥነት ችግር በአጭር፣ በመካከለኛና በረጅም ጊዜ መፍታት መሆኑን ተናግረዋል።
“ፓርቲው ከህዝብ የተነሱ ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ በመፍታት የወጣቱን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት በተግባር ለማረጋገጥ በትኩረት ይሰራል” ብለዋል።
የብልፅግና ፓርቲ የወጣቶች ሊግ ሥራ አስፈጻሚ ወጣት አበራ ጋዲሳ በበኩሉ “የመድረኩ ዓላማ ችግሮችን ለማዳመጥ ብቻ ሳይሆን ቀጣይ በሚዘጋጁ መድረኮች ተግባራዊ ምላሾችን ይዞ ለመቅረብ ነው” ሲሉ ገልጿል።
“በጎንደር ከተማ ለ268 ኢንተርፕራይዞችና ለ1 ሺህ 133 አንቀሳቃሾች ከ133 ሚሊዮን ብር በላይ መደገፍ ተችሏል” ያሉት ደግሞ የጎንደር ከተማ ስራና ስልጠና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ አበራ ናቸው።
ኃላፊው አክለውም ባለፉት ሰባት ወራትም ከ22 ሺህ በላይ ለሆኑ ወጣቶች የሥራ እድል መፍጠር እንደተቻለ ጠቁመው፣ በከተማው የማምረቻና የመሸጫ ሼዶችን ለማመቻቸት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
በውይይት መድረኩ ላይ ከከተማው 25 ቀበሌዎች የተውጣጡ ወጣቶች፣ የብልፅግና ፓርቲ የወጣቶች ሊግ አባላትና አመራሮች እንዲሁም የከተማ አስተዳደሩ የካቢኔ አባላት ተሳትፈዋል።