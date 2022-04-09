የወላይታ ሶዶ ከተማ ሴቶች የከተማ ግብርና ተጠቃሚ አድርጎናል አሉ

ሶዶ፣ ሚያዝያ 1/2014 (ኢዜአ) በወላይታ ሶዶ በከተማ ግብርና ልማት የተሳተፉ ሴቶች የጓሮ አትክልት በማምረት ከራሳቸው አልፈው ለገበያ እያቀረቡ መሆኑን ገለጹ።
የወላይታ ሶዶ ከተማ ግብርና ጽህፈት ቤት ከ23 ሺህ በላይ ሴቶች ተጠቃሚ ለማድረግ አቅዶ ወደ ትግበራ መግባቱን ገልጿል።
በከተማ ግብርና ከተሳተፉት ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ሂሩት ደባሶ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ከስድስት ዓመታት በፊት በግቢያቸው የጓሮ አትክልት ማልማት መጀመራቸውን ገልጸዋል።
በግቢያቸው ሽንኩርት፣ ጎመን፣ ቃሪያና ሌሎች የጓሮ አትክልት በዓመት ሶስት ጊዜ በማምረት ከቤተሰብ ፍጆታ አልፎ ለገበያ በማቅረብ እስከ 80 ሺህ ብር እያገኙ መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህም ቤተሰባቸውን በአግባቡ እያስተዳደሩና እየስተማሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ግቢያቸው በልማቱ አረንጓዴ እንዲላበስ ያደረገ ከመሆኑም በላይ፤ ነፋሻማና ለዓይን ማራኪ እንዳደረገውም አመልክተዋል።
ሌላዋ የከተማ ግብርና ልማት ተሳታፊ ወይዘሮ ልበወርቅ ባቢሶ እንዳሉት በ200 ካሬ ሜትር ባረፈው መኖሪያ ግቢያቸው ውስጥ ባሉ ትርፍ ቦታዎችና የቤታቸው ጣሪያ ጭምር በመጠቀም የጓሮ አትክልት ያመርታሉ።
ከጓሮ አትክልት ጎመን፣ ቃሪያ፣ ቲማቲምና ሰላጣ በማልማት ይመገባሉ፤ለገበያም ያቀርባሉ፤ በዚህም በገቢ ከመጠቀም ባለፈ ትኩስ አትክልት መመገብ ጤናቸውን መጠበቅ እንደቻሉ አስረድተዋል።
በግቢያቸው ባሉ ክፍት ቦታዎች በወዳደቁ ዕቃዎች የጀመሩት ልማት የስራ ባህል በመቀየር በልጆቻቸውና በጎረቤቶቻቸው በጎ ተጽዕኖ እየፈጠረ መሆኑን ወይዘሮ ልበወርቅ ተናግረዋል።
ነዋሪዎች በከተማ ግብርና ልማት በትኩረት ከሰሩ በአጭር ጊዜ የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት ይቻላል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል።
አምራቾችና ሸማቾች ምርቱን የሚለዋወጡባቸው የመሸጫ ቦታዎች እንዲሚመቻቹ ወይዘሮ ልበወርቅ ጠይቀዋል።
የወላይታ ሶዶ ከተማ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጳውሎስ ክፍሌ በበኩላቸው በከተማዋ ከ23 ሺህ በላይ ሴቶች በጓሮ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት የሚሳተፉበት ንቅናቄ መጀመሩን ተናግረዋል።
በንቅናቄው ለሚሳተፉት የአትክልት ምርጥ ዘርና ስልጠና እንደሚሰጣቸውም አስታውቀዋል።
በልማቱ ለተሰማሩ ሴቶችን ድጋፍና ክትትል የሚያደርጉ 170 የልማት ጣቢያ ሠራተኞች ስልጠና ተሰጥቷቸው መሰማራታቸውን አቶ ጳውሎስ ገልጸዋል።
በከተማዋ የህዝብ ቁጥር፣ የምርት አቅርቦት አለመመጣጠን ከተለያዩ ጫናዎች ጋር ተዳምሮ የፈጠረውን የኑሮ ውድነት ለመቋቋም እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን በሚደግፍ መልኩ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
ለከተማዋ ነዋሪዎች ከጓሮ አትክልት ባሻገር አቮካዶ፣ ሙዝና ማንጎ ጨምሮ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የፍራፍሬ ችግኞች ለማቅረብ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ኃላፊው አስታውቀዋል።