በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የሰቆጣ ቃልኪዳን ሥምምነት ፕሮግራም ተግባራዊ ሊደረግ ነው

ሐረር ፤ ሚያዚያ 1 ቀን 2014 (ኢዜአ) በምስራቅ ሐረርጌ ዞን 36 ሺህ ህጻናትን ተጠቃሚ የሚያደርግ የሰቆጣ ቃል ኪዳን ሥምምነት ፕሮግራም ተግባራዊ ሊደረግ መሆኑ ተገለጸ።
የዞኑ አስተዳደር ፕሮግራሙን ለማስፈፀም ከዞኑ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ዛሬ የሥምምነት ፊርማ ሥነ-ሥርዓት አካሂዷል።
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የዞኑ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ሀላፊ ወይዘሮ ፈዲላ ዳውድ እንዳሉት፤ በዞኑ በ19 ወረዳዎች ላይ ፕሮግራሙ ተግባራዊ ይደረጋል።
ከተመጣጠነ ምግብ እጥረት የተነሳ በህጻናት ላይ የመቀንጨር ችግር እንደሚከሰት ገልጸው፣ በፕሮግራሙም 36 ሺህ ሕፃናት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተናግረዋል።
የሰውነት መቀንጨር ችግርን ለመከላከልና ጤናማ ትውልድን ለመፍጠር ነፍሰጡር እናት ከእርግዝና ጊዜ ጀምሮ የተወለደው ህፃን ሁለት ዓመት እስኪሞላው ድረስ የተመጣጠነ ምግብ ማግኘት ይኖርበታል።
ለእዚህም ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ እያንዳንዱ ሴክተር መስሪያ ቤት ፕሮግራሙ በአግባቡ ተግባራዊ እንዲሆን ስራውን በባለቤትነት ማከናወን እንዳለበት አመልክተዋል።
ፕሮግራሙ በዞኑ ከግንዛቤ ማነስ የተነሳ በተመጣጠነ ምግብ እጥረት የሚከሰተውን የመቀንጨር ችግርን ለመከላከል ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዳለውም ተናግረዋል።
“በዞኑ በሚገኙ ወረዳዎች በተደረገ ጥናት የሰውነት መቀንጨር ችግር በ19 ወረዳዎች ተስተውሏል” ያሉት ደግሞ የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጤና ቢሮ ምክትል ሀላፊ አቶ አብዱልአዚዝ አብዱረህማን ናቸው።
በተለይም በጃርሶ ፈዲስ እና ቀርሳ ወረዳዎች ችግሩ የጎላ መሆኑን ጠቅሰዋል።
እንደ አቶ አብዱልአዚዝ ገለጻ፤ የመቀንጨሩ ችግሩ የተፈጠረው በሥርዓተ ምግብ ግንዛቤ ማነስ ነው።
ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች በተለይ የግብርና ቢሮ ከአመለካከት ጀምሮ በመስራት የህበረተሰቡን የአመጋገብ ባህል መቀየር እንደሚገባ ጠቁመዋል።
“ለዚህም በ2022 ዓ.ም እንደሀገር ከመቀንጨር ችግር ነፃ የሆነ ጤናማ ትውልድን ለመፍጠር የተያዘውን ግብ ለማሳካት ርብርብ መደረግ አለበት” ብለዋል ።
በዞኑ ጤና ቢሮ የእናቶች እና ሕፃናት ባለሙያ አቶ አህመድ አሊ፤ በስርዓተ ምግብ ላይ የሴቶችን ግንዛቤ በማሳደግ ለመቀንጨር ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን በ25 በመቶ መቀነስ እንደሚቻል ተናግረዋል።
ባለሙያው እንዳሉት፤ በየዓመቱ ለሞት ከሚዳረጉ ሕፃናት መካከል 45 በመቶውን የሚይዙት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ያለባቸው ናቸው።
ህብረተሰቡ በአቅራቢያው የሚያገኛቸውን የተለያየ እህልና አትክልት ቀላቅሎ በመመገብ የአመጋገብ ባህሉን ማስተካከል እንዳለበት አመልክተዋል።
የሰቆጣ ቃል ኪዳን ሥምምነት ፕሮግራም በምግብ እጥረት ምክንያት የሚከሰተውን የህጻናት መቀንጨር ችግር በ2022 በሀገር አቀፍ ደረጃ የማጥፋት ራዕይ አለው።
በዚህም የመቀንጨር ችግር ባለባቸው የተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የህብረተሰቡን የአመጋገብ ስርዓት ለማስተካከል እየተሰራ ነው።
የተለያዩ ሴክተር ተቋማትን በማስተባበር እየተተገበረ ያለው የሰቆጣ ቃል ኪዳን ሥምምነት ፕሮግራም እንደሀገር ይፋ የተደረገው በ2007 ዓ.ም እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ።