አካዳሚው ሀገራዊ ለውጡን የሚያስቀጥል አመራርና ፈጻሚ ለመፍጠር ይሰራል

ሀዋሳ፣ሚያዚያ 1/2014( ኢዜአ) ለህዝቡ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ በመስጠት ሀገራዊ ለውጡን ማስቀጠል የሚችል አመራርና ፈጻሚ ለመፍጠር እንደሚሰራ የደቡብ ክልል ሥራ አመራር አካዳሚ አስታወቀ፡፡
አካዳሚው አዲስ የሚጀምረውን የሥራ አመራር የስልጠና መርሃ ግብር የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና የካቢኔ አባላት በተገኙበት ዛሬ በሃላባ ከተማ አስተዋውቋል።
የአካዳሚው ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጉሴ አስረስ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ሀገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል በየደረጃው የሚገኙ አመራሮችንና ፈጻሚዎችን አቅም ማጎልበት ይገባል።
አካዳሚው ለህዝቡ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ በመስጠት ሀገራዊ ለውጡን የሚያስቀጥል አመራርና ፈጻሚ ለመፍጠር አዳዲስ የስልጠና ፕሮግራሞችን ማዘጋጀቱንም ተናግረዋል።
የህዝብ ጥያቄዎች በአብዛኛው ከአመራር ብቃት ማነስ እንደሚነሱ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ፣ “የስራ አመራር ስልጠናውን በአዲስ መልክ ለመጀመር ዝግጅቶች ተጠናቀዋል” ብለዋል።
ዳይሬክተሩ እንዳሉት ስልጠናው በተቋም ስራ ከማቀድ እስከ መፈጻም ያሉ ሂደቶችን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመምራትና ለመፈጸም የሚያስችል እውቀትና ክህሎት የሚያስጨብጥ ነው።
የስልጠና ፕሮግራሙ በ39 የክልሉ ተቋማት ከአንድ ዓመት በላይ የዳሰሳ ጥናት የተደረገበትና የፍላጎትና ክፍተት ልየታ የተሰራበት መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
የአካዳሚው ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ኃላፊው አቶ አብድልባር ኡስማን በበኩላቸው፣ ስልጠናው ከዚህ ቀደም በአካዳሚው ያልነበረና በአዲስ መልክ የሚጀመር መሆኑን ገልጸዋል።
አካዳሚው ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታዎችና ፖሊሲዎች ላይ አተኩሮ የሚሰጣቸው ስልጠናዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል፡፡
እንደ አቶ አብድልባር ገለጻ አሁን በተቋማት የሚታየው ከፍተኛ የሆነ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ምክንያቱ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ውስንነት ነው።
በአመራሩና ፈጻሚው ዘንድ ያለው ተግባርን የመፈጸም፣ የክህሎት፣ የዕውቀትና የአቅም ውስንነት ህብረተሰቡን በማማረር የመልካም አስተዳደር ችግር እያስነሳ መሆኑን ገልጸዋል።
ለእዚህም የቅርብ ጊዜ የህዝብ ውይይቶች ማሳያ እንደሆኑና ይህንን ለመፍታት የስራ አመራር ስልጠናው ወሳኝ መሆኑና አመራሩና ፈጻሚውን የሚያበቃ መሆኑን ተናግረዋል።
“ፕሮጀክቶችን በላቀ ሁኔታ መፈጸም ስለሚያስችል የህዝብን የልማት ጥያቄ ለመመለስና የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ይረዳል” ሲሉም አክለዋል።
ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል የደቡብ ክልል አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ቀመሪያ ረሻድ፣ “በቅርቡ የተካሄዱ ህዝባዊ ውይይቶች በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ውስነነት መኖሩን አሳይተዋል” ብለዋል።
አካዳሚው ያስተዋወቀው የሥራ አመራር ስልጠና የፈጻሚውን አቅም በማጎልበት ከችግሩ ለመውጣት እንደሚያስችል ተናግረዋል፡፡
“ስልጠናው የተቋማትን ጉድለት ለይቶ የሚሰጥ መሆኑ እንደ አርብቶ አደር ቢሮ በፕሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ የሚታዩ ጉድለቶችን ለመሙላት ስለሚያስችል ከአካዳሚው ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን” ብለዋል።፡
“አካዳሚው እያደገ የመጣውን የህዝብ ፍላጎት መነሻ በማድረግ ጥያቄውን ሊመልስ የሚችል አመራርና ባለሙያው ለመፍጠር መዘጋጀቱ ወቅቱን ያገናዘበ ተግባር ነው” ያሉት ደግሞ የክልሉ ፖሊሲ ጥናትና ምርምር ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሪሁን ፍቅሩ ናቸው፡፡
በአብዛኛው የፕሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ የሚታየውን ክፍተት መሙላት የሚያስችል አቅም በአመራሩ ላይ ለማጎልበት ተቋማቸው ከአካዳሚው ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ ተናግረዋል፡፡
በመድረኩ የስራ አመራር ስልጠናውን ለማስጀመር በተዘጋጀ መነሻ ሰነድ ላይ ውይይት መደረጉን ኢዜአ ከስፍራው ዘግቧል፡፡