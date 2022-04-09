አትክልት አልምተን ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ እየሆንን ነው – ወጣቶች

ፍቼ፤ ሚያዚያ 1/2014( ኢዜኣ) በከተማ ግብርና ላይ ተሰማርተው አትክልት በማልማት ምርቱን ለገበያ እያቀረቡ እራሳቸውና አካባቢያቸውን እየጠቀሙ መሆናቸውን በኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ፍቼ ከተማ በዘርፉ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች ተናገሩ።
ወጣት ተስፉ በዳሳ ፤ ሃዊ ጉዲና በሚል ስያሜ በፍቼ ከተማ የተደራጁት ወጣቶች ማህበር ለቀመንበር ነው።
በከተማው አካባቢው ሳይሰራባቸው ይፈሱ የነበሩ ሁለት ወንዞችን በባህላዊ መንገድ በመጥለፍ ከሶስት ዓመት በፊት በመስኖ ታግዘው የጀመሩት የእርሻ ስራ ራሳቸውን ከመጥቀም አልፎ ለሌላውም እንደተርፉ ነው ወጣቱ ለኢዜአ በሰጠው አስተያየት የተናገረው።
በተለይም በአሁኑ የፆም ወቅት ቀይና ነጭ ሽንኩርት ጨምሮ ሌሎችንም አትክልቶችን እያመረቱ ለአካባቢው ነዋሪዎችና ሆቴሎች በማቅረብ የጋራ ተጠቃሚ እየሆኑ መሆኑን ገልጿል።
በአንድ ዙር ልማት ከሚያገኙት የምርት ሽያጭ እስከ 100 ሺህ ብር ገቢ እንደሚያገኙ የሚናገረው ወጣቱ፤ ማህበሩ ከአትክልት ሽያጭ በሚገኘው ገቢም በ88 ሺህ ብር ካፒታል የዘይት መጭመቂያ ማሽን በመግዛት ለከተማው ነዋሪ ዘይት ለማቀረብ በዝግጅት ላይ መሆኑን ጠቁሟል።
ማህበሩ በዓመት ከ250 ሺህ ብር በላይ ትርፍ በማግኘት ለ23 አባላቱ ባለፈው መስከረም ወር ከማከፋፈሉ ሌላ በከተማው ስራ አጥ ወጣቶችም የግብርና ስራውን እንዲለምዱ አስተዋፅኦ እያበረከተ መሆኑን አመልክቷል፡፡
ማህበሩ በከተማው ሰፊ የአትክልትና ፍራፍሬ የገበያ ፍላጎት እንዳለ ከስራ ልምዱ መቅሰሙን ሊቀመንበሩ ጠቁሞ፤ አስተዳደሩ ተጨማሪ ቦታና የመሸጫ ስፍራ ቢያመቻችላቸው ሌሎች ወጣቶችን በማካተት ወደ ስራው በሰፊው እንደሚያስገባም ተናግሯል፡፡
የማህበሩ አባል ወጣት ሃብታሙ ንጉሴ ፤ በከተማው ውስጥ ለዓመታት የቆሻሻ ስፍራ የነበረውን ቦታ ወደ ልማት በመቀየር ማህበሩ ባደረገው ጥረት ለሌሎች ወጣቶችም ዓርዓያ የሚሆን ነው ብሏል፡፡
በቅርቡ 15 አባላትን በማደራጀት ወደ ስራ የገባው አሻራ መገሪሳ ማህበር ሰብሳቢ ወጣት እሸቱ ደደፋ ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ የቆሻሻ መጣያ የነበረውን ቦታ አጽድቶ በሰጣቸው ሁለት ሄክታር መሬት የከተማ ውስጥ እርሻ መጀመራቸውን ገልጿል፡፡
ስራ አጥ የነበሩት አባላቱም በተደረገላቸው የቴክኒክ ድጋፍ ለከተማው አገልግሎት የሚውል የምግብና ለከተማ ማስዋቢያ የሚውሉ ችግኞችን በማባዛት ተጠቃሚ ለመሆን እየሰሩ እንደሚገኙ ጠቁሟል፡፡
የማህበሩ አባላትም ጧትና ማታ እርሻውን በመንከባከብ በቀሪ ጊዜያቸው ደግሞ ሌሎች ስራዎችን በማከናወን እራሳቸውን ለመለወጥ ጥረት እያደረጉ ነው ብሏል፡፡
ለከተማ ግብርና የሚያገለግሉ የውሃ መሳቢያ ሞተር፣ ጀነሬተርና ለስራ ማስኬጃ የሚሆን ብድር ቢመቻችላቸው ይበልጥ ውጤታማ እንደሚሆኑ የተናገረችው ደግሞ የማህበሩ አባል ወጣት ዋዊና ጌታቸው ናት።
የፍቼ ከተማ አስተዳደር ለማህበሩ አባላት የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችን በነፃ እንዲያገኙ ከማመቻቸት በተጨማሪ ወጣቶቹ ሥራን ሳይንቁ በመስራት ለመለወጥ የሚያደርጉትን ጥረት የሚያበረታታ መሆኑን የገለፁት የአስተዳደሩ ማዘጋጃ ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ደጀኔ ባለሚ ናቸው፡፡
የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ሂርጳሳ አዱኛ በበኩላቸው፤ ከፍቼና ገብረ ጉራቻ ከተሞች በተጨማሪ በወረዳ ከተሞች የከተማ ግብርና ለማስፋፋት ኘሮጀክት ተቀርጾ ለመተግበር ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡