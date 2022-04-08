ጣቢያው ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ ህገ-ወጥ እቃዎችን ያዘ

መተማ (ኢዜአ) መጋቢት 30/2014 በኢትዮጵያ ጉምሩክ ከሚሽን የመተማ ዮሐንስ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ከ2 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን መያዙን አስታወቀ።
የመቆጣጠሪያ ጣቢያው ኃላፊ አቶ እሱባለው ገደፋው ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት ከሱዳን በመተማ በኩል በህገ-ውጥ መንገድ ለማስገባትና ከሀገር ለማስወጣት የሚደረግ እንቅስቃሴን ለማስቆም በቅንጅት እየተሰራ ነው።
በእዚህም የፌደራል ፖሊስ እና የጉምሩክ ሠራተኞች በጋራ ባደረጉት እንቅስቃሴ የሀሺሽ ማጨሻዎችን፣ የሴት ብትን ጨርቅ እና ሌሎች እቃዎች መያዛቸውን ገልጸዋል።
እቃዎቹ የተያዙት ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት በድብቅ ተቀምጠው እንዳለ ነው ብለዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ወደውጭ ሊላክ የተዘጋጀ 40 ኪሎ ግራም የሚመዝን ደረቅ ጫት በግለሰቡ መኖሪያ ቤት በተደረገ ፍተሻ መያዙንም አመልክተዋል።
ኃላፊው እንዳሉት ህገወጥ እቃዎቹ ሊያዙ የቻሉት ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ትናንት በተካሄደ ኦፕሬሽን ነው።
እቃዎቹን በመኖሪያ ቤቱ ደብቆ ያስቀመጠው ተጠርጣሪ ለጊዜው እንዳልተያዘ ገልጸው፤ ተጠርጣሪውን በህግ ጥላ ስር ለማዋል የተጠናከረ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገበት መሆኑን ተናግረዋል።
“ህገ ወጥ እቃዎቹ በቁጥጥር ስር ባይውሉ ኖሮ የጤና ጠንቅ ይሆኑ ነበር” ያሉት አቶ እሱባለው፣ ለወንጀል መስፋፋት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ ሊከስት እንደሚችልም አመልክተዋል።
ህገ-ወጥ እቃዎቹን ለመያዝ በተደረገ ጥረት ህብረተሰቡ ለፀጥታ አካላት ያሳየውን ትብብር በቀጣይም አጠናክሮ እንዲቀጥል ኃላፊው አሳስበዋል።