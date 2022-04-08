ክልሉ የተፈጥሮ ሃብት ስራ የተሰራባቸውን ተፋሰሶች ለህብረተሰቡ አስረከበ

ጎንደር መጋቢት 30/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በዘንድሮው የበጋ ወራት የተፈጥሮ ሃብት ስራ የተከናወነባቸው ተፋሰሶች ላይ ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ የሚፈለገው ውጤት እንዲገኝ የሚያስችል የሽግግር መርሃግብር ከህብረተሰቡ ጋር መካሄዱን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
የክልሉ ግብርና ቢሮ ከህብረተሰቡ ጋር ክልል አቀፍ የተፈጥሮ ሃብት ስራ የርክክብና ሽግግር መርሃ ግብር በክልል ደረጃ በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ወረዳ በለስ ቀበሌ ዛሬ አከናውኗል።
የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለው በርክክብና ሽግግር ስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት የተፈጥሮ ሃብት ልማት ለክልሉ እድገት መረጋገጥ ከፍተኛ ድርሻ አለው።
በክልሉ በ3ሺህ 100 ቀበሌዎች ውስጥ በሚገኙ የተራቆቱ 8ሺህ አዲስና ነባር ተፋሰሶች ላይ በዘንድሮው ዓመት የበጋ ውቅት በህብረተሰብ ተሳትፎ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ተከናውኗል ብለዋል።
እንዲሁም ከ200 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ላይ የተቀናጀ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ የተከናወነ ሲሆን፤ በስራው ላይ ከ8 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮችን በድግግሞሽ መሳተፋቸውን ተናግረዋል።
“የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ በህልውና ዘመቻ ውስጥ ሆኖ ህዝቡ ያከናወነው መሆኑ ልዩ ያደርገዋል” ብለዋል ዶክተር ኃይለማርያም።
እንደ ዶክተር ኃይለማርያም ገለጻ በክልሉ የተፈጥሮ ሃብትን መጠበቅና መንከባከብ ሌላው የህልውና ትግል ነው።
መርሃግብሩ በበጋው የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ የተከናወነባቸውን አካባቢዎችን ኅብረተሰቡ በየአከባቢው በኃላፊነት በመረከበ ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ የተፋሰስ ልማቱ ውጤታማ እንዲሆን የሚያስችል ነው።
በቀጣይ በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች የበጋ ተፋሰስ ልማት የተካሄደባቸውን ቦታዎች በኃላፊነት በመጠበቅና በመንከባከብ እንዲያለማቸው ለህብረተሰቡ የማሸጋገር ስራ እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
በበጋ ወቅት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ተግባር በተከናወነባቸው ተፋሰሶች ላይ የሚተከል 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ችግኝ ዝግጅት መደረጉን የሚገልጹት ደግሞ የቢሮው ምክትል ሃላፊ ዶክተር አልማዝ ጊዜው ናቸው።
የክልሉ የደን ሽፋን 15 ነጥብ 3 በመቶ የደረሰ ሲሆን፤ በክረምቱ ወቅት በመደበኛና በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለሚካሄደው የችግኝ ተከላ ለሀገር በቀል ዛፎች ትኩረት እንደሚሰጥ ተናግረዋል።
በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ወረዳ የበለስ ቀበሌ አርሶ አደር ጌትነት ደምለው ደግሞ “የተፈጥሮ ሃብት ልማት የተሰራባቸውና ያገገሙ ተፋሰሶች ለእንስሳት መኖና ለሰብል ምርታማነት ማደግ አግዞናል” ብለዋል።
በአንድነት በመውጣት የአፈርና ውሃ እቀባ ባከናወኑባቸው ተፋሰሶች ላይ በመጪው ክረምት የተለያዩ ችግኞችን ለመትከል መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል።
በመርሃ ግብሩ በክልሉ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮችና የግብርናው ዘርፍ የስራ ኃላፊዎች መሳተፋቸውን ኢዜአ ዘግቧል።