ኮሚሽኑ በሙስና ወንጀል ምርመራና ክስ ዙሪያ ለፍትህ አካላት ስልጠና ሰጠ

መጋቢት 30/2014 (ኢዜአ) የፌዴራል ስነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽን በሙስና ወንጀል ምርመራና ክስ ዙሪያ ለፍትህ አካላት ስልጠና ሰጠ፡፡
ኮሚሽኑ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ሲሰጥ የቆየውን ስልጠና የወሰዱት ከፖሊስ፣ አቃቤ ህግ፣ ፍርድ ቤት እንዲሁም ከኮሚሽኑ የተወጣጡ አካላት ናቸው።
ስልጠናው በሙስና ወንጀል፣ በሙስና ምርመራ፣ በሙስና ክስና ስነ-ምግባር ዙሪያ ትኩረት ያደረገ ነው፡፡
ኢዜአ ያነጋገራቸው የስልጠናው ተሳታፊዎች በቆይታቸው ለቀጣይ ስራቸው አቅም የሚሆን እውቀት ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
ከተሳታፊዎች መካከል አንዷ የሆኑት ወይዘሮ አበበች ደመቀ በስልጠናው የሙስና ወንጀል ምንነትና መከላከያ መንገዶች ላይ በቂ ግንዛቤ ማግኘታቸውን ተናግረዋል ።
በተጨማሪ ሙስናን ለመከላከል ሙያዊ ስነ-ምግባርን እንዴት ማዳበር እንደሚቻል የሚረዳ ዕውቀት ማግኘታቸውን ጠቁመዋል ።
ወይዘሮ ሰብለ ወርቁ በበኩላቸው በስልጠናው በሙስና ዙሪያ ያሉ አዳዲስ ሃሳቦችን እንዳወቁና ይህም ለቀጣይ ስራቸው አጋዥ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በፌዴራል ስነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽን የማቴሪያል ዝግጅትና የስነ-ምግባር ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አክሊሉ ሙሉጌታ፤ ለጸረ ሙስና ትግሉ ብቃት ያላቸው ዳኞች፣ መርማሪዎች፣ አቃቢያን ህጎች እና ፖሊሶችን መፍጠር ያስፈልጋል ብለዋል።
እነዚህ አካላት ኮሚሽኑ ለሚያካሂደው የጸረ-ሙስና ትግል ትልቅ አቅም በመሆናቸው የተጀመረው ስልጠና ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል፡፡