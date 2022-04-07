የአገርን ሰላምና አንድነት ለማስጠበቅ የመተባበር፣ የአብሮነትና የይቅርታ ኃይማኖታዊ እሴቶችን ማስቀጠል ያስፈልጋል

መጋቢት 29/2014 (ኢዜአ) የአገርን ሰላምና አንድነት ለማስጠበቅ የመተባበር፣ የአብሮነትና ይቅርታ የማድረግ ኃይማኖታዊ እሴቶችን ማስቀጠል እንደሚስፈልግ የአዲስ አበባ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ዮናስ ዘውዴ ገለጹ።
የመዲናዋ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ከአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር በመተባበር የሃይማኖት አባቶች በመቻቻልና በስብዕና ግንባታ ዙሪያ በሚኖራቸው ሚና ላይ ያተኮረ የፓናል ውይይት አካሂዷል።
በውይይቱ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና አባገዳዎች ተሳትፈዋል።
ውይይቱ “አባቶቻችን ጠብቀው ያቆዩልንን የመቻቻል ዕሴትን የማስቀጠል ኃላፊነት አለብን፤ የኃይማኖት ተቋማት የሰላም ግንባታ መሰረቶች ናቸው” በሚል መሪ ሀሳብ ነው የተካሄደው።
በመድረኩ ቀደምት አባቶች ጠብቀው ያቆዩትን የሃይማኖቶች መከባበር እየሸረሸሩ በሚገኙ ጉዳዮችና የመፍትሄ ሃሳቦች ላይም ምክክር ተደርጓል።
ሃይማኖቶች የሰላም፣ የአብሮነት፣ የይቅርታና ሌሎች በርካታ በጎ እሴቶቻቸውን እንደሚጋሩም ከተሳታፊዎቹ ተንስተዋል።
እነዚህን በጎ እሴቶች በኅብረተሰቡ ዘንድ ይበልጥ ለማጎልበት ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ ተመላክቷል።
ከ97 በመቶ በላይ አማኝ ዜጎች በሚገኙባት ኢትዮጵያ የሌሎችን የማንቋሸሽ አባዜ እንዲቆም፤የእምነት ተቋማትም ለአብሮነትና መከባበር አበክረው እንዲሰሩ ጭምር ተጠይቋል።
የቢሮው ኃላፊ ዮናስ ዘውዴ፤ በዚሁ ወቅት መደማመጥን መሰረት ባደረገ ንግግር ሀገርን ወደ ተሻለ ከፍታ የሚያሻግሩ ጉዳዮች ላይ በትኩረት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል።
ዜጎች በቋንቋ፣ በባህል፣ በኃይማኖትና በሌሎች መስፈርቶች የተለየ እሳቤ ካላቸው አካላት ጋር በመከባበርና በመግባባት መንፈስ አብሮ መኖር እንደሚያስፈልጋቸውም ጠቁመዋል።
የአገርን ሰላምና አንድነት ለማስጠበቅም የመተባበር፣ የአብሮነትና የይቅርታ ኃይማኖታዊ እሴቶችን ማስቀጠል ተገቢና ተፈላጊ መሆኑንም አስገንዝበዋል።
ኃይማኖታዊ እሴቶችን አጽንቶ ለማቆየት በየወቅቱ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በንግግርና በሰላማዊ መንገድ መፍታት ወሳኝ ጉዳይ መሆኑንም እንዲሁ።
የኃይማኖት አባቶች በየቤተ እምነቶቻቸው የሚሰጡት ትምሕርትም በጎ ፍሬ እንዲያፈራ ከልዩነት ይልቅ በሚያቀራርቡ ጉዳዮችን ማስተጋባት ላይ አጽንኦት መስጠት እንደሚያስፈልጋቸው በመጠቆም።
የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በመነጋገርና ውይይትን በማስቀደም እየተከሰቱ ያሉ አለመግባባቶችን በመተሳሰብ ፣ በእርቅና በይቅርታ መፍታት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
በአንዳንድ ቦታዎች ኃይማኖታዊ አስተምህሮዎች ላይ የሚስተዋሉ የሃይማኖትና የፖለቲካ መደበላለቅና መቀላቀልም መፍትሄ የሚያስፈልገው ጉዳይ እንደሆነም የእምነት አባቶቹ አንስተዋል።
የተሻለ አገራዊ መግባባትን ለመፍጠርም መሰል የምክክር መድረኮችን በተዋረድ በማካሄድ ለአብሮነትና መከባበር በትጋት መስራት ያስፈልጋልም ብለዋል።
የከተማ አስተዳደሩም በኃይማኖት ተቋማት በኩል የሚነሱ ጉዳዮችን በመነጋገርና በመግባባት መርሕ ላይ ተመስርቶ ለመፍታት እየሰራ እንደሚገኝ ተነግሯል።