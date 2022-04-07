በመዲናዋ ዘንድሮ በ272 ሚሊዮን ብር ወጪ ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ የኮብል ስቶን ጥገናና ግንባታ ሥራ ተከናውኗል

አዲስ አበባ መጋቢት 29/2014 (ኢዜአ) በመዲናዋ ዘንድሮ 272 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ የኮብል ስቶን ጥገና እና ግንባታ ሥራዎች መከናወናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣን ገለጸ።
የአዲስ አበባ ምክር ቤት ከከተማዋ ከፍተኛ የሥራ ሃላፊዎች ጋር በመሆን በለሚ ኩራ፣ ቦሌ፣ በየካ፣ በንፋስ ስልክ ላፍቶና በኮልፌ ክፍለ ከተሞች ላይ እየተከናወኑ ያሉ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶችንና ለአቅመ ደካሞች ተገንብተው የተላለፉ መኖሪያ ቤቶችን ተመልክቷል።
የአዲስ አበባ መንገዶች ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂመነር ሞገስ ጥበቡ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት፤ የኅብረተሰቡን የመንገድ መሰረተ ልማት ጥያቄዎች ለመፍታት በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ።
ለዚህም መንግሥት በየአካባቢው የሚገነቡ የኮብል ስቶን መንገድ ንጣፍ ሥራዎችን በሙሉ በራሱ ወጪ እያከናወነ ሲሆን ኅብረተሰቡም ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በዘንድሮ ዓመትም በመዲናዋ በተለያዩ አካባቢዎች ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ የኮብል ስቶን ጥገናና ግንባታ ሥራዎች መከናወናቸውን ገልጸዋል።
ለእነዚህም የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች ከ272 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉን ጠቁመዋል።
ግንባታቸው ተጀምሮ የቆዩና የተጓተቱ የመንገድ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ጥረቶች እየተደረጉ ናቸው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ፤ በዚህ ዓመትም ከ14 በላይ የመንገድ ሥራ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ክፍት መደረጋቸውን ተናግረዋል።
በሌላ በኩል የከተማው ዳርቻ ላይ የሚገኙ አርሶ አደሮች የመንገድ መሰረተ ልማት በበቂ ሁኔታ ያልተሟላላቸው ከመሆኑ አንጻር ይህንን ለማሻሻል በተደረገው ጥረት ካለፈው ዓመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ 36 ኪሎ ሜትር የመዳረሻ መንገዶችን ግንባታ መከናወኑንም ጠቅሰዋል።
የኅብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን ሃላፊ አቶ አስፋው ተክሌ በበኩላቸው እንዳሉት፤ ከኅብረተሰቡና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በመሰረተ ልማት ግንባታ፣ ሕገ-ወጥነትን የመከላከልና የበጎ ፈቃድ ሥራዎች በትኩረት እየተሰሩ ናቸው።
በዚህም በመሰረተ ልማት ግንባታ የኮብል ስቶን ንጣፍ ሥራ በዚህ ዓመት በከተማ ጫፍ የሚገኙ አካባቢዎች ላይ 85 ኪሎ ሜትር ለማዳረስ ታስቦ እየተሰራ ሲሆን እስካሁንም 76 ኪሎ ሜትር የሚሆነውን ማጠናቀቅ መቻሉን ገልጸዋል።
በበጎ ፈቃድ አገልግሎትም ከ2ሺ 500 በላይ ቤቶችን በመገንባት ለአቅመ ደካማች እንዲደርሱ የማድረግ ሥራ የተሰራ ሲሆን፤ በመጪዎቹ የትንሳኤና የኢድ በዓላት ደግሞ 170 የሚሆኑ ቤቶችን ለማድረስ በዝግጅት ላይ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በቀጣይም ከኅብረተሰቡ ጋር በጋራ በመሆን የልማት ሥራዎችንና የበጎ ፈቃድ ተግባራትን ተጠናክረው የሚቀጥሉ እንደሆነም ነው የገለጹት።
የምክር ቤቱ የመሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ልእልቲ ግደይ፤ የተጀመሩና ግንባታቸው ያልተጠናቀቁ የመንገድ ፕሮጀክቶች በፍጥነት ተጠናቀው ለማኅበረሰቡ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ማድረግ ይገባል።
በተለይም መጪው የክረምት ወቅት እንደመሆኑና ግንባታዎቹ ሳይጠናቀቁ ለረዥም ጊዜ በቆዩ ቁጥር ተጨማሪ ሥራና ወጪ የሚጠይቁ በመሆናቸው መንገዶቹን በፍጥነት በማጠናቀቅ ለአገልግሎት እንዲውሉ ማድረግ ያስፈልጋልም ነው ያሉት።
ኅብረተሰቡ ለመንገድ ፕሮጀክቶችም ሆነ በአቅመ ደካሞች ቤቶች ግንባታ ላይ የሚያደርገውን ተሳትፎና ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስበዋል።