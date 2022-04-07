በሰላምና በኑሮ ወድነት ችግር ላይ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥ ወጣቶች ጠየቁ

መጋቢት 29/2014 (ኢዜአ) የብልጽግና ፓርቲ በሰላምና በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች በዘላቂነት መፍትሄ ለመስጠት መሥራት ይጠበቅበታል ሲሉ የአዲስ አበባ ወጣቶች ተናገሩ።
የብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ወጣቶች ሊግ ”በወጣቶች ተሳትፎ የብልጽግና ጉዞ ይረጋገጣል” በሚል መሪ ሃሳብ ከመዲናዋ ወጣቶች ጋር ውይይት አካሂዷል።
ፓርቲው ከመጋቢት 2 እስከ 4/2014 ዓ.ም የመጀመሪያ ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅት፤ ትኩረት የሚሹና ፈጣን ምላሽ ሊሰጣቸው በሚገቡ ጉዳዮች ላይ መምከሩ የሚታወስ ነው።
በዚህም ወጣቶች የሚያነሷቸውን አንገብጋቢ ጥያቄዎች በመለየት ፈጣን ምላሽ እንዲያገኙና መፍትሄ እንዲሰጣቸው ማድረግም አንዱና ዋነኛ ተግባር መሆኑም ተጠቁሟል።
የሰላም እጦት፣ የሥራ እድል ተጠቃሚነት፣ ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል፣ የኑሮ ውድነትና ተያያዥ ጉዳዮችንም ነው ወጣቶቹ በውይይቱ ወቅት ያነሱት።
በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ቦታዎች በሚከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ ትኩረታቸውን ወደ ልማት ለማዞር እንቅፋት እንደሆነባቸው ለዚህም መፍትሄ እንደሚሹ ጠይቀዋል።
በየተቋማቱ የተንሰራፋው ሙስናና ሌብነት ምክንያት ወጣቱ በመዲናዋ በሚካሄዱ የልማት ሥራዎች ላይ በሚፈለገው መልኩ አገልግሎት ማግኝትና ተሳታፊ መሆን አዳጋች እንደሆነባቸውም ጠቅሰዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ወጣቶች ሊግ ኃላፊ አቶ መለሰ አባተ፤ ወጣቶቹ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች መሰረታዊና ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ናቸው ብለዋል።
በ6ኛው አገራዊ ምርጫ የከተማዋ ወጣቶች ፍትሃዊ ምርጫ እንዲካሄድና እንደ አገር የተያዘው የእድገትና ብልጽግና ጉዞ እንዲሳካ የማይተካ ሚናቸውን መወጣታቸውን አስታውሰዋል።
በተካሄደው የህልውና ዘመቻም እንዲሁ በጎ ፈቃደኞችን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች የተሰማሩ ወጣቶች ለአገራቸው ያላቸውን አለኝታነትና ደጀንነት በተግባር ማሳየታቸውን ተናግረዋል።
ይህም ኢትዮጵያ በልጽጋና አድጋ ከማየት ባሻገር እየተካሄደ ባለው የለውጥ እንቅስቃሴ አሻራቸውን ለማኖር የሚያደርጉትን ትጋት የሚያመላክት መሆኑን ጠቁመዋል።
በውይይቱ የተነሱት ጉዳዮች በቀጣይ ለሚከናወኑ የልማት ስራዎች ጥሩ ግብዓት እንደሚሆን ጠቁመው ወጣቱ በዚህ ደረጃ ችግሮቹን መግለጽ መቻሉ ለከተማዋ እድገትና ብልጽግና ያለውን ጉጉት የሚሳይ ነው ብለዋል።
በመሆኑም ፓርቲው ከወጣቱ የተነሱ ችግሮችና ጥያቄዎች አጢኖ ምላሽ ለመስጠት ቁርጠኛ መሆኑን አረጋግጠው ወጣቱ ችግሮች ላይ ብቻ ሳይሆን መፍትሔ አምጪ መሆን ይጠበቅበታል ይላሉ።
የአዲስ አበባ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ ዓለሙ፤ በበኩላቸው ለኢትዮጵያ ብልጽግና የወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎ የጎላ ሚና እንደሚኖረው ጠቁመዋል።
”ያለንበት ወቅት የወጣቱን ትውልድ ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው” ያሉት አቶ መለስ፤ ከዚህ አኳያ ወጣቶች ግጭት አባባሽ ከሆኑ ተግባራት ተቆጥበው ለአገራቸው ሰላም፤ ልማትና ብልጽግና ሊተጉ እንደሚገባ በመጠቆም።
“እስካሁን የገጠሙንን ፈተናዎች በአሸናፊነት የተወጣ ነው በአንድነት መቆም ስለተቻለ ነው” ያሉት ኃላፊው ወጣቱ ችግሩን በመጋፈጥና በመታገል ልማትን ማፋጠን ይገባዋል ብለዋል።
በውይይት መድረኩ የወጣት አደረጃጀት የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከተለያዩ የከተማዋ አካባቢዎች የተወጣጡ ከ400 በላይ ወጣቶች ተሳትፈዋል።