ነገሌ ፣ መጋቢት 29/2014(ኢዜአ) በከተማ ግብርና የምናመርተውን አትክልትና ስራስር ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ ሆነናል ሲሉ በጉጂ ዞን የሻኪሶና አዶላ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
በዞኑ የሻኪሶ ከተማ ነዋሪ አቶ አባተ ጫካ ለኢዜአ እንደገለጹት በከተማ የግብርና ስራ የ14 አመት ተሞክሮ አላቸው ፡፡
ድንች፣ ጥቅል ጎመን፣ ካሮት፣ ቆስጣ፣ ሰላጣ፣ ቀይስር፣ ቲማቲምና ሽንኩርት የመሳሰሉ አትክልቶችን በማልማት የቤተሰብ ፍጆታቸውን ሸፍነው ለገበያ እያቀረቡ መቆየታቸውን ተናግረዋል ።
በአንድ ሄክታር መሬት ላይ የጀመሩትን የአትክልት ልማት ከግለሰብ መሬት ተከራይተው ወደ አምስት ሄክታር በማሳደግ አሁን ላይ አመታዊ ገቢያቸውን 500 ሺህ ብር ማድረሳቸውን አመልክተዋል።
“በከተማ ግብርና ልማት ጠንክረው ከሰሩ የምግብ ፍጆታን ከመሸፈን ባለፈ ኑሮን መለወጥ ይቻላል ” ሲሉ ተሞክሯቸውን መሰረት በማድረግ ጠቅሰዋል ።
“ሻኪሶ በከተማ ደረጃ ግብርናን የሚያስተባብር አካል ቢኖራት ደግሞ በተለይም የግብዓት አቅርቦቱ ይቀልልን ነበር” ሲሉ በዘርፉ ያለውን ክፍተት ጠቁመዋል።
በከተማ ግብርና የ13 አመት ልምድ እንዳላቸው የገለጹት ደግሞ ሌላኛው የከተማው ነዋሪ አቶ ታረቀኝ ዘሪሁን ናቸው ።
በዘርፉ ከሚያመርቱት አትክልትና የስራስር ተክል ሽያጭ በየአመቱ እስከ 200 ሺህ ብር ገቢ እያገኙ መሆናቸውን ተናግረዋል ፡፡
“ልማቱ እውቀት ባላቸው የግብርና ባለሙያዎች ቢደገፍ ደግሞ ብዛትና ጥራት ያለው ምርት ለመሰብሰብ የሚያስችል አቅም ይፈጥራል ” ሲሉ አመልክተዋል፡፡
“የከተማ ግብርና በርትቶ ከተሰራ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አልፎ ምርቱን ለአካባቢ ገበያ ጭምር በማቅረብ የተሻለ ገቢ ማስገኘት ያስችላልም” ሲሉ አቶ ታረቀኝ ልምዳቸውን አካፍለዋል፡፡
“በከተማ ግብርና ባለኝ መሬት ላይ የተለያዩ የልማት ስራዎችን መስራቴ ከነቤተሰቦቼ ያለችግር እንድንኖር አስችሎኛል” ሲሉ አክለዋል፡፡
ከሶስት ባልደረቦቻቸው ጋር በመደራጀት በከተማ ግብርና እየተሳተፉ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ የአዶላ ከተማ ነዋሪ አቶ ካሱ ጤጶም ናቸው።
በበጋ መስኖ ጥቅል ጎመን፣ ቆስጣና ቃሪያ እንዲሁም አሁን ስንዴ ልማት መጀመራቸውን ገልጸዋል፡፡
ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ካመረቱት 60 ኩንታል ስንዴ እንዲሁም አትክልትና ስራስር ምርት 20 ኩንታሉን ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ መሆናቸውን ጠቅሰዋል፡፡
የአዶላ ወዩ ከተማ ግብርና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ረጋሳ ጦሬ በከተማው በ16 ህብረት ስራ ማህበር የተደራጁ 80 ነዋሪዎች በከተማ ግብርና በመሳተፍ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
አትክልትና ስራ ስር፣ እንቁላልና የስጋ ዶሮ እርባታ እንዲሁም ከብት ማድለብ ነዋሪዎቹ የተሰማሩባቸው ዋና ዋና ዘርፎች እንደሆኑ አብራርተዋል፡፡
የማህበራቱ አባላት ከቤት ውስጥ ፍጆታ የሚተርፋቸውን አትክልትና ስራስር እንዲሁም እንቁላል በየቀኑ ለገበያ እያቀረቡ መሆናቸውን ጠቁመው ልማቱን አጠናክሮ በማስቀጠል ዘርፉ ገበያን ለማረጋጋት የበለጠ አስተዋጾ እንዲያደርግ አቅጣጫ ተይዞ ወደ ስራ መገባቱን አስታውቀዋል ።