በጦርነቱ የተጎዱ ማህበራዊ ተቋማት የመልሶ ግንባታ ማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓት እየተካሄደ ነው

ደሴ፤ መጋቢት 29 ቀን 2014(ኢዜአ) በምስራቅ አማራ ሰባት ከተሞች በጦርነቱ የተጎዱ ማህበራዊ ተቋማት የመልሶ ግንባታ ማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓት በከሚሴ ከተማ እየተካሄደ ነው።
ለአራት ወራት በሚቆየው በዚሁ መርሃ ግብር በክልሉ ሰባት ከተሞች ስምንት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ ሶስት ጤና ጣቢያዎችና ሰባት የአንድ አገልግሎት መስጫ ማዕከላት እንደሚገነቡ በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የክልሉ የከተማ ሴፍቲኔት ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ዘውዱ ሞኝነት ለኢዜአ ተናግረዋል።
ለመልሶ ግንባታው 150 ሚሊዮን ብር የሚጠይቀውን ወጭ በአለም ባንክ የሚሸፈን ነው ብለዋል።
ከሚሴ፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ ፣ሸዋሮቢት፣ወልድያ፣ ላልይበላና ሰቆጣ በጦርነቱ የተጎዱ ማህበራዊ ተቋማት መልሶ ግንባታ የሚካሄድባቸው ከተሞች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በከሚሴ ከተማ እየተካሄደ ባለው የማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓት ላይ መሠረተ ድንጋይም ተቀምጧል።
በማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓቱ ላይ የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራል፣ የአማራ ክልልና የምስራቅ አማራ ከፍተኛ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ፣የሐይማኖት አባቶች፣አባ ገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ተገኝተዋል።
ከማበሰሪያ ስነ-ስርዓቱ በኋላ በደሴ ከተማ የፓናል ውይይት እንደሚደረግ ሪፖርተራችን ከሥፍራው ዘግቧል።