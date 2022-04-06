በስፖርት ዘርፍ ከሚንቀሳቀሰው በጀት አብዛኛው በታዳጊ ስፖርተኞች ላይ መዋል አለበት

አዲስ አበባ መጋቢት 28/2014/ኢዜአ/ በስፖርት ዘርፍ ከሚንቀሳቀሰው በጀት አብዛኛው በታዳጊ ስፖርተኞች ላይ መዋል እንዳለበት የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አሳሰበ።
በየዓመቱ መጋቢት 28 ቀን የሚከበረው ‘ስፖርት ለልማት፣ ለሰላም’ ቀን ዓለም አቀፍ ደረጃ ለዘጠነኛ ጊዜ እየተከበረ ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ በፖናል ውይይት ተከብሯል።
በዚሁ ወቅት ንግግር ያደረጉት የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታው አምባሳደር መስፍን ቸርነት እንደተናገሩት፤ ስፖርት ሕዝቦችን እርስ በእርስ በማቀራረብና በማስተሳሰር ሰላም እንዲመጣ ቁልፍ ሚና አለው።
ስፖርት የስዎችን ጤና በመጠበቅ ካልተፈለገ የህክምና ወጪ የሚታደግ ሲሆን በኢኮኖሚ ከፍተኛ ሃብት የሚንቀሳቀስበትም ነው ብለዋል።
አምባሳደሩ በኢትዮጵያ ስፖርትን ለማስፋፋት መንግስት ከፍተኛ ሃብት ወጪ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ይሁን እንጂ በሀገሪቱ ስፖርቱ የገንዘብ አጠቃቀምና አስተዳደር ችግር ምክንያት በተፈለገው ልክ እንዳይስፋፋ ማድረጉን ገልጸዋል።
በተለይ በስፖርት ዘርፍ የሚዘዋወረው ገንዘብ አብዛኛው ሃብት የሚባክነው ታዳጊዎች በማብቃት ላይ ሳይሆን እድሜቸው በገፉ ስፖርተኞች ላይ መሆኑን ነው የተናገሩት።
ብዙ የስፖርት ክለቦች ታዳጊ ማብቃት ሳይሆን እድሜቸው ከፍ ያሉ ተጫዋቾችን ማስፈርም ላይ መሆኑንም አክለዋል።
ይህ ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ከውጭ በሚመጡ ተጫዋቾችም ጭምር የሚታይ ችግር መሆኑን ተናግረዋል።
በቀጣይም ስፖርቱን ለማልማት ክለቦችና ማህበራት ወጣቶች ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ ነው ያሳሰቡት።
ሚኒስትር ደኤታው በቀጣይ በስፖርቱ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል ስራ ከስፖርት ማህበራትና ከስፖርት ባለሙያዎች ብዙ ስራ ይጠበቃል ብለዋል።
መንግስትም አስፈላጊውን ክትትል የሚያደርግ መሆኑን ነው የገለጹት።
ቀኑን አስመልክቶ የመወያያ ጹሑፍ ያቀረቡት ዶክተር አመንሲሳ ከበደ፤ ስፖርት ሀገራትን እርስ በእርስ በማቀራረብ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸዋል።
በተጨማሪም ስፖርት በአንድ ሀገር ውስጥ ያሉ ዜጎችን ለማቀራረብና ሰላም በመፍጠር ረገድ ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮዎችን በማጣቀስ አቅርበዋል።
ሌላው ጹሁፍ አቅራቢ ዶክተር ዋቅጅራ ሲማ በበኩላቸው ስፖርት የአንድ ሀገር ዜጎች ጠንካራና ንቁ ዜጋ እንዲሆኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ይላሉ።
ይህን ተረድተው ብዙዎቹ የአውሮፓና አሜሪካ ሀገራት ጠንካራ ፖሊሲ እንዳለቸው ነው የገለጹት።
በውይይቱ ተሳፊዎችም እንዲሁ በኢትዮጵያ ስፖርቱን ለሰላምና ለልማት መጠቀም የሚያስችል ሰፊ ዕድል እንዳለ ተነስቷል።
ይህን ለማድረግ ግን ቅድሚያ በስፖርት ማህበራት መካከል ያለው ግንኙነት የጠበቀ ሊሆን ይገባልም ብለዋል።
ይህ ሲሆን እንደ አገር እርስ በእርስ ለመቀራረብ የተሻሉ ሁኔታዎች ይኖራሉ ሲሉም ተደምጠዋል።
በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አዘጋጅነት በተካሄደው በዚህ የውይይት መድረክ የክልል የስፖርት አመራሮች፣ የስፖርት ማህበራት ሃላፊዎች፣ የዩኒቨርስቲ ባለሙያዎችና ሌሎች ተሳታፊዎች አካላት ተገኝተዋል።