የብድርና የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግሮች እልባት እንዲሰጣቸው ባለሀብቶች ጠየቁ

ባህር ዳር፤ መጋቢት 28/2014(ኢዜአ) በአማራ ክልል ለኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እንቅፋት እየሆነባቸው ያለውን የብድር አቅርቦት፣ የመሰረተ ልማትና የፀጥታ ችግሮች መንግስት እልባት እንዲሰጣቸው ባለሀብቶች ጠየቁ።
በኢንቨስትመንት ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው ላይ ባለሀብቶችና የድርጅት ሃላፊዎች የተሳተፉበት የውይይት መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሄዷል።
በመድረኩ ከተሳተፉ ባለሀብቶች መካከል የ”ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ” ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ፤ ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በክልሉ በስፋት በኢንቨስትመንት ሥራ መሰማራቱን ገልጸዋል።
“ያሉንን ሆቴሎች፣ የሞሐና ሌሎች ድርጅቶች ሳይጨምር በኤልፎራ እና በኢትዮ አግሪ ሴፍት ድርጅቶች ብቻ ለ6 ሺህ 240 ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ እድል ተፈጥሯል” ብለዋል።
በእነዚህ ድርጅቶች የተቀጠሩ ሠራተኞችም በየወሩ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ግብር ለክልሉ እንደሚከፍሉ ጠቁመዋል።
ክልሉ በገጠመው የፀጥታ ችግር ሳይበገሩ የ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ቀርጸው ወደ ትግበራ መግባታቸውንም አስታውቀዋል።
ሆኖም የቦታ፣ የብድርና የኤሌክትሪክ አቅርቦት እንዲሁም የአገልግሎት አሰጣጥ አለመዘመን ተግዳሮቶች ለኢንቨስትመንት መስፋፋት እንቅፋት በመሆናቸው እንዲፈቱና ለኢንቨስትመንቱም መንግስት ጥበቃ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
የበላይነህ ክንዴ ቢዝነስ ግሩፕ ባለቤት አቶ በላይነህ ክንዴ ፤ አሁን ያለውን የኑሮ ውድነት፣ የሥራ አጥነትና የኤክስፖርት እጥረት ችግር ለመፍታት ሁሉም ባለሃብት መረባረብ እንዳለበት ተናግረዋል።
ባለሃብቱ ባሉት ትራክተሮች የራሱንና የአርሶ አደሩን መሬት በዘመናዊ መንገድ አልምቶ ምርታማነትን ከማሳደግ ባለፈ የኑሮ ውድነትና የኤክስፖርት ምርት እጥረት ችግርን መፍታት እንዳለበት አስተያየት ሰጥተዋል።
የክልሉ መንግስትም ባለሃብቱ በክልሉ በነጻነት ገብቶ እንዲሰራ በየአካባቢው ያሉ የፀጥታ ስጋት ችግሮችን ለመፍታት በልዩ ትኩረት እንዲሰራ ጠይቀዋል።
በኢትዮጵያ ልማት ባንክ የባህር ዳር ዲስትሪክት ማናጀር አቶ አንማው ገዳሙ እንዳሉት፤ ለባለሃብቶች በሊዝና በፕሮጀክት ፋይናንስ ብድር ተሰጥቷል፤ ልማት ባንኩ በሚያካሂደው ሪፎርም የፖሊሲና የአሰራር ማሻሻያ በማድረግ የባለሃብቶችን ጥያቄ ለመፍታት እየተዘጋጀ ነው።
“የክልሉ መንግስት ባለሃብቱ ያነሳቸውን የቦታ፣ የአገልግሎት አሰጣጥ፣ የፀጥታና ሌሎች ችግሮችን ለመፍታት ቁርጠኛ ነው” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ናቸው።
በከተሞች በኢንቨስትመንት ስም እስከ 15 ዓመታት ታጥረው የቆዩ ፕሮጀክቶች መኖራቸውንና በቀጣይ በእነዚህ ላይም እርምጃ ለመውሰድ አቋም መያዙን ጠቅሰዋል።
“በርካታ ሥራ አጥ ዜጋ፣ የኑሮ ውድነት እና ሌሎች ችግሮች ባሉበት ክልል ለ937 ፕሮጀክቶች የተሰጠ ቦታ ታጥሮ መቀመጡ አግባብ አይደለም” ሲሉም ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጸዋል።
ችግሩን በመመርመር በመንግስት በኩል ክፍተት ካለ ለማስተካከል፤ የባለሀብቱ ችግር ከሆነም እርምጃ ለመውሰድ ቁርጠኛ አቋም መያዙን አስታውቀዋል።
በውይይት መድረኩ ባለሃብቶች፣ የፋይናንስ ተቋማት፣ የዞን እና የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።