የፍቼ ከተማን እድገትና ልማት የሚያፋጥኑ የመሰረተ ልማትሥራዎች እየተካሄዱ ነው

ፍቼ መጋቢት 28/2014/ኢዜአ/…የፍቼ ከተማ አሰተዳደር ከ85 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የከተማዋን እድገትና ልማት የሚያፋጥኑ ተግባራት እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ፡፡
የፍቼ ከተማ ነዋሪዎችና ባለሀብቶች የከተማዋን ሰላምና ፀጥታን አስተማማኝ ለማድረግና ልማትን ለማፋጠን እየተደረገ ላለው ጥረት ስኬት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል፡፡
የከተማዋ ከንቲባ አቶ ክፍሉ ከበደ ለኢዜአ እንደገለጹት አስተዳደሩ የህዝቡን የመልካም አስተዳደርና የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ በመንግሥት በጀትና በህዝብ ተሳትፎ የመሰረተ ልማት አውታሮችን የማስፋፋትና የማጠናከር ስራዎች እያከናወነ ነው፡፡
የከተማዋን ልማት ለማፋጠን እየተከናወኑ ካሉት የልማት ሥራዎች ውስጥ የ20 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ የድንጋይ ንጣፍ መንገድ፣ የሁለት ድልድዮችና የ12 ኪሎ ሜትር የውሃ መውረጃ ቦዮች ግንባታ ይገኙበታል።
እንዲሁም እየተከናወኑ ካሉት የልማት ፕሮጀክቶች መካከል የሙዋለ ሕፃናት ግንባታ ተጠናቅቆ ለአገልግሎት መዘጋጀቱን ጠቁመዋል፡፡
ከዚህም ባሻገር ለ600 ወጣቶች የሥራ ዕድል የሚፈጥሩ የመስሪያና የምርት መሸጫ ሼዶች ግንባታ እንደተጠናቀቁም ከንቲባው አስታውቀዋል።
ከንቲባው እንዳሉት የ4ዐ ኪሎ ሜትር ጠጠር መንገድ፣ የአምስት መለስተኛ ድልድዮች፣ የ30 ኪሎ ሜትር የድንጋይ ንጣፍ መንገድና የስምንት ኪሎ ሜትር የመንገድ መብራት ተከላ ዲዛይን ሥራ ተጠናቋል።
በከተማዋ እየተካሄዱ ያሉት የልማት ፕሮጀክቶች ከሁለት ወር በኋላ ሲጠናቀቁ ከ5ዐ ሺህ በላይ ነዋሪዎች ተጠቃሚ እንደሚያደርጉ አቶ ክፍሉ ተናግረዋል፡፡
እሳቸው እንዳሉት አምና በህዝብና በመንግስት ትብብር በ45 ሚሊዮን ብር የተገነቡ የጤና፣ የትምህርት፣ የመንገድና የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች 3ዐሺህ ነዋሪዎች ተጠቃሚ አድርገዋል።
ከከተማው ነዋሪዎች መካከል አቶ ደጀኔ ቤሌማ እንዳሉት ቀደም ሲል ከተማዋ ትኩረት ባለማግኘቷ የመሰረተ ልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ይስተዋሉባት እንደነበር ገልጸዋል።
እንደ አስተያየት ሰጨው ገለጻ በተለይ የውስጥ ለውስጥ መንገድና የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግሮች የጐሉ ነበሩ፡፡
የከተማው አስተዳደር ባለፉት ሁለት ዓመታት ከነዋሪዎች ጋር በመተባበር ባደረገው ጥረት ችግሮቹ መቃለላቸውን ተናግረዋል።
በቀጣይ ሌሎች የልማት ችግሮች ለማቃለል በልማት ቡድኖች ተደራጅተው እየሰሩ መሆናቸው አስረድተዋል።
በመልካም አስተዳደርና ፀጥታ ዙሪያ የሚታዩ ችግሮችን ለማቃለል ከህብረተሰቡ ጋር በመነጋገርና ከወጣቱ ጋር ተቀራርቦ በመስራታቸው ለውጥ እየታየ ነው ብለዋል።
ይህን መልካም ተሞክሮ ለማስፋትና ለማጠናከር ገንዘባቸውና ጊዜያቸውን ለህብረተሰቡ ጥቅም ለማዋል መዘጋጀታቸውም ገልጸዋል።
”ተወልጄ ያደግኩት ፍቼ ከተማ ቀበሌ ዐ2 ነው” ያሉት ወይዘሮ ተመኙ ከበደ፣ በከተማዋ እየመጣ ያለው እድገት በተለይ ሥራን ሳይንቁ ለሚሰሩ ወጣቶች በርካታ አማራጮችን አመላካች ነው ብለዋል።
የከተማዋን ነዋሪዎች ችግር ለማቃለል እየተደረገ ያለው ጥረት የሚያበረታታ መሆኑን ገልጸው፤ አስተዳደሩ ለሚያከናውናቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች መጠናከር የበኩላቸውን አስተዋፅኦ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል፡፡
”የፍቼ ከተማ ልማት በየዓመቱ እያደገ የመጣው በህዝብ ተሳትፎ ነው” ያሉት በሆቴልና ቱሪዝም ሥራ የተሰማሩት አቶ አዳነ ታደሰ ከተማዋ ለኑሮ ምቹና ተስማሚ መሆኗን ይገልጻሉ።
አስተዳደሩ የከተማዋን መሰረተ ልማት ለማስፋፋትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረትም አድንቀዋል።
በተለይ ወጣቶች የሀገራቸውን ሀብትና ንብረት እንዲጠብቁ ሰላምና ፀጥታን በአካባቢው እንዲያሰፍኑ በመምከርና በማነፅ ከሌሎች አጋሮቻቸው ጋር እየሰሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል፡፡
”የከተማ አስተዳደሩ የህብረተሰቡን ችግሮች በሚፈቱ ስራዎች ላይ ትኩረት ማድረግ ይገባዋል” ያሉት ደግሞ አቶ አብርሃም ኢፋ ናቸው።
”ጅምሮቹ ጥሩ ቢሆኑም፤ ካለው የህዝብ ቁጥርና የሰላምና ፀጥታ ፍላጎት አንጻር ይበልጥ መጠናከር ይገባቸዋል” ብለዋል፡፡
ከአዲስ አበባ በ112 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ፍቼ ከተቆተረቆረች ከ130 ዓመት በላይ እንደሆናትና 150ሺህ ሕዝብ እንደሚኖርባት መረጃዎች ያመለክታሉ።