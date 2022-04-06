በክልሉ የአርሶ አደሩን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የመጠቀም ፍላጎት ለማርካት እየተሰራ ነው

ባህር ዳር፣ መጋቢት 28/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል እያደገ የመምጣውን የአርሶ አደሩን የግብርና መካናይዜሽን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ የማልማት ፍላጎት ለማርካት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው የሰብል ልማትና ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ አለባቸው አሊጋዝ ለኢዜአ እንደገለጹት የአርሶ አደሩ ዘመናዊ የግብርና መካናይዜሽን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ የማልማት ፍላጎት እያደገ መጥቷል።
የአርሶ አደሩን ምርታማነት ለማሳደግ የማረሻና ምርት መሰብሰቢያ ቴክኖሎጂዎችንና ምርጥ ዘሮችን ለማቅረብ እየተሰራ ነው ብለዋል።
በክልሉ ለ2014/15 የመኽር ምርት ዘመን 4 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለማልማት ታቅዶ የእርሻ ስራው መጀመሩን ተናግረዋል።
በምርት ዘመኑ በተለያየ ሰብል ለማልማት በመጀመሪያው ዙር ከታረሰው 1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥ 32ሺህ 875 ሄክታሩ በትራክተር መታረሱን አስረድተዋል።
የእርሻ መካናይዜሽኑ ስራው እየተከናወነ ያለውም የአርሶ አደሮች፣ የማህበራትና የባለሃብቶች ንብረት በሆኑ 1ሺህ 139 ትራክተሮች እንደሆነም ተናግረዋል።
ለሰብል ምርታማነት አስፈላጊ የሆነውን የምርጥ ዘር አቅርቦት እጥረት ለማቃለል 212ሺህ 695 ኩንታል ምርጥ ዘር ለአርሶ አደሩ ለማሰራጨት ዝግጅት መደረጉንም አቶ አለባቸው ጠቅሰዋል።
የክልሉ ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ምክትል ኮሚሽነር አቶ ጌትነት አማረ እንዳሉት የህብረት ስራ ማህበራት በ58 ትራክተሮችና የምርት መሰበሰቢያ ኮምባይነሮች ለአርሶ አደሩ የእርሻ መካናይዜኝን አገልግሎት እየሰጡ ነው።
ከእርሻ መካናይዜሽን አገልግሎት በተጨማሪ በምርጥ ዘር ብዜት የተሰማሩ 6 ዩኒየኖች በክልሉ ያለውን የዘር አቅርቦት እጥረት ለማቃለል ጥረት እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል።
ዩኒዬኑ የእርሻ መካናይዜሽን ለማስፋፋትና አርሶ አደሩን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የዳሞት ዩኒየን ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ መዝገቡ መኮነን ናቸው።
የዳሞት ዩኒዬን ካሉት 12 የእርሻ ትራክተሮች 10ሩ በሙሉ አቅማቸው ለበጋ መስኖ ልማትና ለመኽር እርሻ አገልግሎት እየሰጡ ነው ብለዋል።
በምዕራብ ጎጃም ዞን ወንበርማ ወረዳ የዋዝንክስ ቀበሌ አርሶ አደር አምሳሉ ቆለጭ በበኩላቸው 2 ሄክታር ማሳቸውን በበቆሎና ስንዴ ለማልማት በትራክተር አርሰው ለዘር ዝግጁ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
የትራክተር እርሻውም በበሬ በሚታረስ ጊዜ የሚወስደውን ጊዜ በአጭር ሰዓት በማረስ ድካማቸውን እንደቀነሰላቸው ገልፀዋል።
በክልሉ በ2014/15 የምርት ዘመን በመኽር ከሚለማው መሬት 143 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ መታቀዱ ከቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።