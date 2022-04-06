የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የፕሮጀክቶች ክንውን በአግባቡ ባለመመራቱ ለከፍተኛ የሃብት ብክነት ተጋልጧል

መጋቢት 28/2014/ኢዜአ/ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኢንቨስትመንትና ፕሮጀክት ክንውን በአግባቡ ባለመመራቱ ለከፍተኛ የሃብት ብክነት መጋለጡን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ገለጸ።
የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ለከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ የልማት ፕሮግራምና የፕሮጀክት አመራር ያዘጋጀው ልዩ የመንግስት ኢንቨስትመንት ረቂቅ መመሪያ ላይ ለሁለት ቀናት የሚቆይ የውይይት መድረክ ተጀምሯል።
በመርሃ-ግብሩ ላይ የተገኙት የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍፁም አሰፋ፤ በከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነትና መስፋፋት የመንግስት ኢንቨስትመንት ከፍተኛ ድርሻ የነበረው ቢሆንም ኢንቨስትመንቱ የተመራበት መንገድ ሰፊ ክፍተቶች እንደነበሩበት ገልጸዋል።
በዚህም ባለፉት ዓመታት በተገነቡ ዩኒቨርሲቲዎች መንግስት ያደረገው ኢንቨስትመንት ለከፍተኛ ብክነት ተዳርጓል ብለዋል።
የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፤ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስን የሆነውን የአገር ሃብት በአግባቡ ጥቅም ላይ እያዋሉ አለመሆኑን አንስተዋል።
በትምህርት ተደራሽነትና በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ሰፊ ሥራዎች ቢከናወኑም የጥራት ጉዳይ ግን አሁንም ከፍተኛ ችግር ላይ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ውስጥ አሁንም ጥቅም ላይ ያልዋሉና የአገርን ሀብት እያባከኑ የሚገኙ ተጀምረው የቀሩ በርካታ ፕሮጀክቶች መኖራቸውንም ገልጸዋል።
ከእቅድ ጀምሮ እስከ ትግበራ ድረስ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ደካማ የፕሮጀክት አስተዳደር መኖሩን የውይይቱ ተሳታፊዎች አንስተዋል።
የዩኒቨርሲቲዎች የትኩረት መስክ ልየታና ምደባ ሥርዓትን ውጤታማ በሆነ መንገድ በመተግበር ዩኒቨርሲቲዎች የልማት ፕሮግራማቸውንና ፕሮጀክቶቻቸውን ማቀድና መተግበር ይኖርባቸዋል በማለት ዶክተር ፍፁም አስገንዝበዋል።
የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ለዘርፉ የልማት ፕሮግራምና ፕሮጀክት አመራር የሚያግዝ ልዩ የመንግስት ኢንቨስትመንት ረቂቅ መመሪያ ማዘጋጀቱንም ጠቅሰዋል።
መመሪያው በከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ የሚገኘውን ሀብትና ኢንቨስትመንት ወደ እድገትና ልማት በሚፈለገው ፍጥነትና መጠን መለወጥና ማሸጋገር እንደሚያስችልም ነው የጠቆሙት።
በዚህም በዘርፉ ያለውን ደካማ የኢንቨስትመንት አስተዳደር ለማሻሻል ከፍተኛ ፋይዳ ይኖረዋል ብለዋል።
የአገር ሀብትን ጥራት ላለው የትምህርት መሰረተ ልማት በማዋል ለሌሎች ተቋማት ተምሳሌት ማድረግ እንደሚገባም ተናግረዋል።