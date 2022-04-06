ሴት የፓርላማ አባላት ከህዝብ የተሰጣቸውን አደራ በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻል እየተሰራ ነው

አዳማ ፤ መጋቢት 28/2014(ኢዜአ) ሴት የፓርላማ አባላት ከህዝብ የተሰጣቸውን አደራና ሃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻል አቅማቸውን በማጎልበት ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀ።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስድስተኛ ዙር ተመራጭ ሴቶች ኮከስ አባላት ዛሬ በአዳማ አባ ገዳ አዳራሽ ስልጠና መስጠት ተጀምሯል።
በዚህ ወቅት የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ፤ ለምክር ቤቱ በህግ የተሰጠውን ተግባርና ሃላፊነት ከመወጣት አንፃር አቅማችንን ማዳበር አለብን ሲሉ በተለይም ለኢዜአ ተናግረዋል።
ለዚህም ሴት የፓርላማ አባላት ከህዝብ የተሰጣቸውን አደራና ሃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻል አቅማቸውን በማጎልበት ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው ብለዋል።
ይህም ሴት የፓርላማ አባላት የአስፈፃሚ አካላት ቁጥጥርና ክትትል ስራን በብቃት ለማከናወን፣ የፓርላማ አመራር ስራን በአግባቡ ለመስራት የአቅም ግንባታ ስራ በማስፈለጉ እንደሆነ ገልጸዋል።
ሃላፊነትና ተጠያቂነትን በአግባቡ ለመወጣት በየደረጃው ያሉ የምክር ቤት አባላት የሴቶች ኮከስ አደረጃጀት አቅም ማጠናከርና ማብቃት ሙሉ የሆነ ቁመና እንዲኖራቸው እንደሚያስችልም አመልክተዋል።
ሴት አባላቱ እኩል ከህዝቡ ጋር ችግሩን አንስተው ማውራት ብቻ ሳይሆን ችግር ፈቺ ህግ እንዲያወጡና የወጣውን ህግ ተግባራዊነቱን ለመከታተል አቅም እንዲኖራቸው የሚያስችል ስልጠና መሆኑንም ተናግረዋል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ኮከስ ሰብሳቢና የምክር ቤቱ አባል ወይዘሮ ኪሚያ ጁንዲ በበኩላቸው፤ የስድስተኛው ዙር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ተመራጭ ሴቶች በህዝብ የተወከሉበትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ የአቅም ግንባታ ስልጠናው ቀዳሚ ተግባር ነው ብለዋል።
የሀገራችን ህዝብ ግማሽ ሃይሉን ቁጥር የያዙት ሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የህዝብ ተመራጮችን ጨምሮ በአስፈፃሚ ውስጥ በየደረጃው ያሉትን ሴት አመራሮችን የማብቃት ስራ መቀጠል ይገባል ነው ያሉት።