በጋምቤላ ክልል ህዝቡ ያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ አመራሩ ጠንክሮ ሊሰራ ይገባል- ኡሞድ ኡጁሉ

ጋምቤላ፤ መጋቢት 28/2014(ኢዜአ) በህዝቡ የተነሱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት አመራሩ ጠንክሮ ሊሰራ እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኡሞድ ኡጁሉ አስገነዘቡ።
የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በህዝቡ ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በተዘጋጀ የ90 ቀናት መሪ እቅድ ዙሪያ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተወያይተዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በወቅቱ፤በተለይም በህዝቡ የተነሱ የኑሮ ውድነት፣ የአገልግሎት አሰጣጥ፣ የከተማ ዝርፊያና ስርቆት ችግሮች ለመፍታት የዘርፉ ተቋማት ያለ እረፍት መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል።
እንዲሁም የፍትህ፣ የመሰረተ ልማት፣ የስራ እድልና ሌሎች በህዝብ የተነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በቀጣይ ዘጠና ቀናት ውስጥ ምላሽ ለመስጠት በትጋት መስራት ይገባል ብለዋል።
የህዝቡን ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ለተዘጋጀው እቅድ ስኬታማነት የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጸዋል።
ውይይቱ የተዘጋጀው አመራሩና ባለሙያው በእቅድ ዙሪያ የጋራ መግባባትና አቅጣጫ በመያዝ ከነገ ጀምሮ ሁሉም ወደ ትግበራ ምዕራፍ እንዲገባ ለማመቻቸት እንደሆነ ተመልክቷል።
የብልጽግና ፓርቲ የጋምቤላ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ላክደር ላክባክ በበኩላቸው፤ አመራሩ በምርጫ ወቅት ለህዝቡ የተገባውን ቃል በማክበር ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት መስራት እንዳለበት ተናግረዋል።
በተለይም ህዝቡ የተማረረባቸውን የገበያ ሁኔታ፣ የመልካም አስተዳደርና ሌሎች ችግሮችን ለመፍታት አመራሩ ቀን ከሌሊት መስራት እንደሚጠበቅበት አሳስበዋል።
የተዘጋጀውን እቅድ ወደ ተግባር በመቀየር በህዝቡ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት እንደሚሰሩ የመድረኩ ተሳታፊ አመራሮች ገልጸዋል።